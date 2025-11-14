  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Yürekler ağza getiren olay! Çok sayıda yaralı var

Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi
Dünya Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam'da kiralamada patlama yaşandı: Arka arkaya kriz patladı
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam'da kiralamada patlama yaşandı: Arka arkaya kriz patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam'da kiralamada patlama yaşandı: Arka arkaya kriz patladı

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son alınan kararla tedavi faaliyetlerinden askıya alınacak. Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam’ın Mekong Deltası’nın bazı bölgelerinde kısmi su baskınları devam ediyor. Son yılların en yoğun yağış ve tayfun dönemlerinden birini yaşayan bölgede devam ederken  Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, estetik cerrahi için ameliyathane kiralanmasını veya kayıtlı olmayan uygulayıcıların kullanılmasını kesinlikle yasaklıyor ve ağır şekilde cezalandırıyor.

Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım öğleden sonra Ho Chi Minh Şehri ekonomik ve sosyal basın toplantısında kozmetik tıbbi muayene ve tedaviyle ilgili faaliyetler hakkında geri bildirimde bulundu.

Ho Chi Minh Kent Sağlık Bakanlığı verilerine göre, estetik uzmanlık alanındaki tıbbi muayene ve tedavi faaliyetleri iki ana türe ayrılmaktadır: estetik klinikleri ve estetik hastaneleri (veya estetik uzmanlıkları olan genel hastaneler).

Kozmetik klinikler için, birimin Sağlık Bakanlığı'ndan faaliyet ruhsatı alması ve değerlendirilen tesis ve tıbbi ekipman koşullarına kesinlikle uyması gerekir.

Tıbbi muayene ve tedavide doğrudan görev alan tüm tıbbi personelin, uygun uzmanlık kapsamına sahip bir uygulama sertifikasına sahip olması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olması ve yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan listede yer alan özel teknikleri uygulayabilmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla personel, tesis ve tıbbi ekipman şartlarının sağlanması suretiyle değerlendirmeye tabi tutularak faaliyet ruhsatı verilen kozmetik ihtisas hastaneleri veya kozmetik ihtisas bölümü bulunan genel hastaneler için, uygulama şartlarında (tesis ve personel gibi) değişiklik olması halinde birimin yönetim kuruluşuna yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

Tüm uygulayıcıların ve tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin muayenehanelerini muayenehane yönetim yazılımına kaydetmeleri zorunludur.

Mesleki faaliyet belgesi olmadan meslek icra eden, işyeri açma ruhsatı olmadan işletme yapan veya mesleklerini yönetim yazılımına kaydettirmeyen kişiler mevcut düzenlemeleri ihlal etmektedir.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi muayene ve tedavi tesislerinin uygulama koşullarını denetlemek ve gözden geçirmek amacıyla ilgili kurumlarla düzenli olarak koordinasyon sağlamaktadır.

Denetimler planlı veya anlık olarak ya da basın ve kamuoyundan gelen haberlere dayanarak gerçekleştirilir. İhlaller tespit edildiğinde, Sağlık Bakanlığı bunları yasalara uygun şekilde ele alır.

Ciddi ihlallerde, düzeltme tamamlanana ve güvenlik koşulları yeniden değerlendirilene kadar tesis tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden askıya alınacak ve ardından tekrar faaliyete geçmesine izin verilecektir.

Hastane yöneticileri ve estetik kliniklerde teknik uzmanlıktan sorumlu hekimler, bağlı bulundukları birimlerin tüm tıbbi muayene ve tedavi faaliyetlerinden hukuken sorumludurlar.

İhlaller (ameliyathane kiralanması, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olmayan hekim çalıştırılması gibi) mevzuata uygun olarak titizlikle ele alınacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23