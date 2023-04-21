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Teknoloji Microsoft’tan Elon Musk’a darbe
Teknoloji

Microsoft’tan Elon Musk’a darbe

Yeniakit Publisher
2023-04-21 10:58:00 -
Microsoft’tan Elon Musk’a darbe

Microsoft, Twitter'ı reklam platformlarından çıkarma kararı aldıktan sonra Elon Musk dava açacağını belirtti. Ayrıca Musk, Microsoft'u kullanıcıların tweetlerini yapay zeka gelişimi için kullanmakla suçladı.

Microsoft, Twitter'ı reklam platformlarından birinden çıkarma kararı aldıktan sonra Elon Musk'ın bundan memnun olmadığı belirtiliyor.

Microsoft, şirketin Smart Campaigns reklam platformundan Twitter desteğinin kaldırıldığını sessizce duyurdu. Bu durum ise, Microsoft reklam müşterilerinin 25 Nisan'dan itibaren Twitter hesaplarına erişemeyecekleri veya Smart Campaigns aracılığıyla tweet oluşturamayacakları ve yayınlayamayacakları anlamına geliyor.

Elon Musk Microsoft'u tehdit etti

Desteği neden sonlandırıldığı açıklanmadı. Ancak Twitter'ın, üçüncü taraf uygulamaların sosyal medya hizmetiyle arayüz oluşturmasını sağlayan şirketin API'sine erişim için şirketlerden aylık 42.000 dolardan 210.000 dolara kadar ücret almak istediği bildiriliyor.

Bu nedenden dolayı Microsoft'un da yeni API erişim ücretini ödemeyi reddeden diğerlerine katılmayı tercih ettiği belirtiliyor. Buna karşılık Musk ise yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

Yapay zeka kullanıcıların tweetlerini kullanmakla suçladı!

Twitter'ın CEO'su, Microsoft'un yapay zeka destekli programlarını eğitmek için Twitter'ın kullanıcı tweetleri gibi verilerini kullandığını iddia ediyor. Bu nedenle tazminat talep etmek için Twitter üzerinden paylaştığı bir tweet ile dava açacağını belirtiyor. Elon Musk attığı tweette;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Twitter verilerini kullanarak yasadışı eğitim verdiler. Dava zamanı," dedi.

Musk'ın ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin ana ortağı haline gelen Microsoft ile sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde OpenAI için "Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen kapalı kaynak kodlu, maksimum kâr amacı güden bir şirket" diyerek eleştirilerde bulunmuştu.

ChatGPT'ye karşı TruthGPT projesini geliştiriyor

Aynı zamanda ChatGPT'yi yanlış bilgi yaydığı, propaganda yaptığı ve politik doğruculuğu teşvik ettiği iddiasıyla eleştirdi.

Buna karşılık Musk, OpenAI ve Microsoft'a TruthGPT adını vereceği kendi yapay zeka sohbet robotu programıyla karşı koymayı planladığını söylüyor.

Microsoft ise Musk'ın yorum talebine hemen yanıt vermediği belirtiliyor.

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