Microsoft'ta bir dönem sona eriyor

Daha önce Internet Explorer 11 ve Edge tarayıcısının desteğini sona erdirme kararı alan ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bu kez de Adobe Flash için kararını verdi. Şirket, müşterileri için yayınladığı bir hatırlatma yazısında bu yılın sonuna kadar Adobe Flash desteğinin sona ereceğini bir kez daha duyurdu.

Yeni kararla birlikte 2021 yılının başlarında, Windows'un desteklediği tüm Microsoft tarayıcılarında kullanıcılara "Adobe Flash Player'i kaldırma için güncelle" seçeneği sunulacak. Daha sonra bu seçenek tavsiye edilen hale getirilecek.