Microsoft, yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Microsoft’un işgücü optimizasyonu veya daha açık ifadeyle işten çıkarmaları devam ediyor. Microsoft tarafından da doğrulandığı üzere yazılım devinin, şirketin karma gerçeklik ekipleri de dahil olmak üzere toplamda 1.000'den fazla kişiyi işten çıkaracağı belirtiliyor. Microsoft, geçtiğimiz yıl 10.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

Karma gerçekliğe bir darbe daha

Microsoft sözcüsünün açıklamalarına göre firma, karma gerçeklik organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Bilindiği üzere Microsoft, ABD Savunma Bakanlığı’na IVAS programı kapsamında askeri HoloLens başlıkları geliştiriyordu. Firma, IVAS’a tamamen bağlı olduklarını beyan ederken en son teknolojiyi sunmaya devam edeceklerini söylüyor. Microsoft, daha geniş karma gerçeklik donanım ekosistemine ulaşmak için W365'e yatırım yapmaya devam edeceğin, aynı zamanda HoloLens 2'yi satmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl yaptığı dev işten çıkarma sırasında CEO Satya Nadella, şirketin donanım portföyünün değiştiğini söylemişti. O zamandan bu yana Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma işlemini tamamladı, OpenAI ile yapay zekaya büyük yatırım yaptı ve yakın zamanda Qualcomm çipleriyle Copilot Plus PC markasını başlattı. Firmanın şimdiki işten çıkarmaları ağırlıklı olarak karma gerçeklik birimi tarafında olsa da Azure tarafında da birkaç yüz kişi ile yollar ayrılıyor.

Microsoft’un karma gerçeklik yatırımları görünüşe göre oldukça sınırlandırılmış durumda. HoloLens 2, büyük umutlarla ve gelecek argümanlarıyla 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Evet, firma halen bunları satacağını söylüyor ancak hiçbir söylemlerinde yeni bir versiyonun geleceğinden söz edilmiyor. Hatta yazılım devi bundan birkaç ay önce Windows Mixed Reality'yi kullanımdan da kaldırmıştı. Geçtiğimiz yılın başında ise sanal gerçeklik ve HoloLens’in arkasındaki neredeyse tüm ekipleri işten çıkarılmıştı.

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