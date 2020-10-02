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Teknoloji Microsoft Uygun Fiyatlı Laptopunu tanıttı
Teknoloji

Microsoft Uygun Fiyatlı Laptopunu tanıttı

Yazılım alanında olduğu kadar donanım anlamında da Microsoft, başarılı ürünlere imza atmaya devam ediyor. Tanıtımı yeni yapılan Surface Laptop Go modeli, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:25:00 -
Microsoft Uygun Fiyatlı Laptopunu tanıttı

Microsoft, bugün yeni laptop modeli Surface Laptop Go’yu tanıtıma sundu. Windows 10 sistemli Microsoft Surface Laptop Go modeli denklerine göre fiyat avantajı sunuyor. Tasarım anlamında da şık çizgilere sahip olduğunu söylemekte fayda var.

Google’ın Chromebook serisiyle rekabet için geliştirilen Microsoft’un yeni Surface Laptop Go modeli, rakip cihazlara göre uygun fiyatta satışa sunuldu.

Windows 10 sistemli cihaz 12,4 inç ekranda 1536x1024 piksel çözünürlük sunuyor. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan laptopun ön kamerası 720p kamera kaydı yapabiliyor.

Gücünü Intel 10. Nesil Core i5 işlemcisinden alan Surface Laptop Go, temel olarak 4GB RAM ve 128 GB eMMC depolama alanıyla 549 dolar başlangıç fiyatında sunuldu.

8GB RAM ve 128 SSD seçeneklerine sahip Surface Laptop Go’nun diğer versiyonu, 699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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