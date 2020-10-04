Microsoft Surface Pro X tanıtıldı! İşte özellikleri...

Teknoloji devi Microsoft, dikkat çeken özellikleriyle birlikte Surface Pro X isimli yeni bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Surface Pro X, güçlü donanımının yanında sade ve şık tasarımı ile de dikkat çekmeyi başardı. İşte Microsoft Surface Pro X'in özellikleri ve fiyatı...

13 inç büyüklüğünde 2880×1920 piksel çözünürlüğünde PixelSense ekranı ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan Surface Pro X, gücünü Microsoft SQ2 işlemciden alıyor. Tanıtılan yeni modelde 8 GB ve 16 GB RAM; 128 GB, 256 GB ve 512 GB SSD seçenekleri bulunuyor.

Microsoft Surface Pro X'in 5.0 Megapiksel ön, 10.0 Megapiksel arka olmak üzere iki kamerası bulunuyor.

Microsoft Surface Pro X'in fiyatı

Surface Pro X, 1.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.