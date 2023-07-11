Microsoft kritik davayı kazandı

Microsoft, geçtiğimiz yılın ocak ayında dünyaca ünlü oyun şirketi Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bunun ardından FTC (ABD Federal Ticaret Komisyonu), satın alımı kabul etmedi ve taraflar davalık oldu. Aradan geçen 1.5 yılın ardından dava bugün Microsoft lehine sonuçlandı.

Activision alımından karlı çıkması beklenen Microsoft, çok çeşitli fikri mülkiyet ve oyun geliştirme kaynaklarına sahip olacak. Blizzard Entertainment ve Treyarch gibi büyük oyun stüdyolarının yanı sıra Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi oyun serilerini Xbox Game Pass gibi hizmetlerine entegre edebilecek.

Buna ek olarak, Activision’un halihazırda 10 bini aşan çalışan sayısına ulaştığı biliniyor. Dolayısıyla artık bu profesyoneller de Microsoft çatısı altına girecek. Activison içerisinde bu birlikteliği kabul etmeyen, başta eski CEO’su Bobby Kotick olmak üzere, herkes de gemiyi terk etti. FTC’de davayı kaybettiği için karşı çıkacak kimse kalmadı.

Microsoft, Activision için anlaştığı meblağ olan 69 milyar doları ödedikten sonra 1 yıl civarında bir entegrasyon sürecinin yaşanacağı belirtiliyor. Ancak bu süreçte oyuncuların beklentisini boşa çıkarmayacak bazı adımların atılacağı da söylendi.

Özellikle son dönemde oyun dünyasını kasıp kavuran Game Pass abonelik sistemine Activison oyunlarının (tüm serilerin) tek sefer de olmasa da parça parça eklenmesi bekleniyor. Yine de Microsoft’un nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.

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