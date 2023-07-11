  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan skandal 'Avrupa Birliği' çıkışı! 'AB’nin yolu Demirtaş’tan geçiyor'

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor

Kurtlar Vadisi Kaos beklenirken Necati Şaşmaz'ın son hali görenleri allak bullak etti

Sözcü yazarından Kılıçdaroğlu'na küfürden beter sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Van'dan kahreden haber! Bir asker şehit oldu

Bazı TOKİ binalarını yapan dev inşaat şirketi konkordato ilan etti

Ahmet Hakan coştu! AK Parti’ye o konuda böyle salladı

Suudilerden flaş Türkiye adımı! Apar topar İstanbul'a geliyorlar! Bu hamle, dünyaya parmak ısırtacak

Srebrenitsa Katliamı, Batı'nın ikiyüzlülüğü ve CHP'nin rezillikleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik hamle! Herkes şaştı kaldı
Teknoloji Microsoft kritik davayı kazandı
Teknoloji

Microsoft kritik davayı kazandı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 21:16:00 -
Microsoft kritik davayı kazandı

Microsoft, 1.5 yıldır uğraştığı Activision Blizzard satın alımında sona geldi. FTC tarafından açılan dava Microsoft lehine tamamlandı.

Microsoft, geçtiğimiz yılın ocak ayında dünyaca ünlü oyun şirketi Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bunun ardından FTC (ABD Federal Ticaret Komisyonu), satın alımı kabul etmedi ve taraflar davalık oldu. Aradan geçen 1.5 yılın ardından dava bugün Microsoft lehine sonuçlandı.

Activision alımından karlı çıkması beklenen Microsoft, çok çeşitli fikri mülkiyet ve oyun geliştirme kaynaklarına sahip olacak. Blizzard Entertainment ve Treyarch gibi büyük oyun stüdyolarının yanı sıra Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi oyun serilerini Xbox Game Pass gibi hizmetlerine entegre edebilecek.

Buna ek olarak, Activision’un halihazırda 10 bini aşan çalışan sayısına ulaştığı biliniyor. Dolayısıyla artık bu profesyoneller de Microsoft çatısı altına girecek. Activison içerisinde bu birlikteliği kabul etmeyen, başta eski CEO’su Bobby Kotick olmak üzere, herkes de gemiyi terk etti. FTC’de davayı kaybettiği için karşı çıkacak kimse kalmadı.

Microsoft, Activision için anlaştığı meblağ olan 69 milyar doları ödedikten sonra 1 yıl civarında bir entegrasyon sürecinin yaşanacağı belirtiliyor. Ancak bu süreçte oyuncuların beklentisini boşa çıkarmayacak bazı adımların atılacağı da söylendi.

Özellikle son dönemde oyun dünyasını kasıp kavuran Game Pass abonelik sistemine Activison oyunlarının (tüm serilerin) tek sefer de olmasa da parça parça eklenmesi bekleniyor. Yine de Microsoft’un nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23