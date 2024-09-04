Microsoft ile Apple kapıştı!
Microsoft, Apple App Store komisyonlarını eleştiren son firma oldu. Teknoloji devi, yüzde 30'luk komisyonlara karşı çıkıyor.
Microsoft, Apple tarafından uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 komisyon alınmasını sert bir dille eleştirdi. İngiltere’nin rekabet kurumu tarafından yürütülen soruşturmada açıklamalarda bulunan şirket, Apple’ın mobil uygulama mağazalarında tekel olduğunu düşünüyor.
Microsoft, Apple App Store komisyonlarını eleştiren son firma oldu
Microsoft, Rekabet ve Piyasalar Kurumu’na (CMA) gönderdiği son yazıda, Apple’ın uygulama içi satın alma ücreti hakkında konuştu. Buna göre yüzde 30’luk komisyonun ne ekonomik olarak sürdürülebilir ne de haklı gösterilebilir olduğunu ifade etti.
Apple’ın satın alma, keşfedilebilirlik veya erişilebilirliğe katkıda bulunmadığını söyledi. Bu yüzden şirket, yüzde 30’luk kesintinin iOS‘taki bulut oyun hizmetlerinden para kazanmayı imkansız hale getirdiğini düşünüyor.