Microsoft ile Apple kapıştı!

Microsoft, Apple tarafından uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 komisyon alınmasını sert bir dille eleştirdi. İngiltere’nin rekabet kurumu tarafından yürütülen soruşturmada açıklamalarda bulunan şirket, Apple’ın mobil uygulama mağazalarında tekel olduğunu düşünüyor.

Microsoft, Rekabet ve Piyasalar Kurumu’na (CMA) gönderdiği son yazıda, Apple’ın uygulama içi satın alma ücreti hakkında konuştu. Buna göre yüzde 30’luk komisyonun ne ekonomik olarak sürdürülebilir ne de haklı gösterilebilir olduğunu ifade etti.

Apple’ın satın alma, keşfedilebilirlik veya erişilebilirliğe katkıda bulunmadığını söyledi. Bu yüzden şirket, yüzde 30’luk kesintinin iOS‘taki bulut oyun hizmetlerinden para kazanmayı imkansız hale getirdiğini düşünüyor.

Microsoft, Apple’ın iOS uygulamalarının dağıtımındaki hakimiyetinin rekabet olmadan devam ettiğini savunuyor. Yani iOS cihazlarında farklı bir uygulama mağazası olmadığı için yüzde 30’luk komisyonla rekabet edebilmek mümkün değil.

Bildiğiniz üzere Apple, iOS’ta uygulamaların üçüncü taraf uygulama mağazalarından yüklenmesine izin vermiyor. Bu durum ise Google’ın açık kaynaklı Android platformunun aksine, iOS’ta bulut oyun hizmetleri sunmayı zorlaştırıyor.

Microsoft’un bir süredir kendi mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştığını da belirtelim. App Store ve Google Play Store’a rakip olarak geleceği planlanan Xbox Game Store, üçüncü parti uygulama olarak indirilecek. Microsoft’un İngiltere’deki soruşturmada yaptığı yorumların Apple’a etkisini ise zamanla göreceğiz.