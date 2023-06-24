Microsoft devi rakip olan Sony yüzünden Bethesda'yı satın aldı! Beklenmedik gelişme, o haber geldi

Microsoft, ilk kez Bethesda’yı neden satın aldığını resmi olarak açıkladı. Görünüşe göre bu satın alımın arkasında Sony’nin oldukça agresif ve kurnaz tutumu bulunuyor.

Microsoft'un Xbox patronu Phil Spencer, Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax'in satın alınmasının ardındaki temel nedenlerden birini açıkladı. Görünüşe göre bu satın alımın arkasında Sony bulunuyor. Aktarılanlara göre Microsoft, Sony'nin oyunları Xbox'tan uzak tutmak için Bethesda’yla görüştüğünü belirtiyor.

Microsoft, Starfield için Bethesda’yı aldı

Spencer’a göre Sony, Bethesda ile görüşerek Starfield’ı PlayStation’a özel bir oyun yapmayı teklif etmiş. Bu açıklamalar ise Microsoft’un Activision satın alımının görüşüldüğü FTC duruşmasında dile getirildi. Spencer, Sony'nin rakiplerine "platformumuzu atlamaları" için düzenli olarak ödeme yaptığını ve Microsoft'un rekabet edebilmek için Bethesda'ya sahip olması gerektiğini açıkladı.

Spencer, "ZeniMax'i satın aldığımızda bunun itici güçlerinden biri, Sony'nin Deathloop ve Ghostwire için bir anlaşma yapmış olması ve Bethesda'ya bu oyunları Xbox'a çıkartmaması için ödeme yapmasıydı” dedi. Spencer konuşmasının devamında "Starfield'ın da Xbox'a gelmeyebileceğini duyduğumuzda Starfield ile ilgili tartışmalar başladı, üçüncü sırada yer alan bir konsol olarak içerik sahipliğimizde daha da geride kalamayız, bu yüzden işimizi sürdürebilmek için içeriği güvence altına almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Microsoft, Elder Scrolls ve Fallout stüdyosu Bethesda Softworks'ün ana şirketi olan ZeniMax Media'yı satın almak için 7,5 milyar dolar harcamıştı. Anlaşma kapsamında Microsoft, Xbox ve PC'ye özel oyunların sözünü verdi ve şu ana kadar sadece Redfall'u çıkardı, Starfield ise 6 Eylül'de piyasaya çıkacak. Bethesda'nın yakında çıkacak Indiana Jones oyunu da Xbox ve PC'ye özel olacak.

Xbox, Sony’nin düşmanca tavırlarına işaret ediyor

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Spencer'ın duruşmadaki ifadelerinin büyük bir kısmı Sony'yi agresif ve düşmanca bir rakip olarak resmetmek üzerineydi. Spencer, "PlayStation'a her oyun çıkardığımızda Sony, kendi platformunda elde ettiğimiz gelirin yüzde 30'unu ele geçiriyor ve bu parayı Xbox'ın pazardaki varlığını azaltmaya yönelik şeyler yapmak için kullanıyor. Rekabet etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi, son 20 yılda bunu etkili bir şekilde yapmayı başaramadık." dedi. Spencer, Bethesda'yı satın almanın ve Activision Blizzard'ı bünyesine katmaya çalışmanın Sony ile rekabet etmenin bir yolu olduğunu savunuyor.