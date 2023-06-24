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Yerel Çorum'da yangın: hurda atıkları fena yandı! Gelen ekipler kent için harekete geçti: Şehirde ortalık karıştı
Yerel

Çorum'da yangın: hurda atıkları fena yandı! Gelen ekipler kent için harekete geçti: Şehirde ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 22:50:00 - 2023-06-24 22:53:23
Çorum'da yangın: hurda atıkları fena yandı! Gelen ekipler kent için harekete geçti: Şehirde ortalık karıştı

Çorum'da inşaat malzemesi atıklarının bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kent alarma geçti! Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda kontrol edildi.

Çorum'daki hurdalık yangını, yürekleri ağza getirdi.

Çorum'da inşaat malzemesi atıklarının bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çelikler 6. Sokak'ta faaliyet gösteren bir hurdacıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hurdalığın bir kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, "Atık malzeme toplayan metal hurdacımızda çıkan yangına belediyemiz tarafından gelen itfaiyelerimizle herhangi bir can kaybı olmadan söndürülmüştür, şükürler olsun şuana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. İnşallah bundan sonra da böyle bir yangın ya da kaza, belaya rastlamayız. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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