  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Michy Batshuayi hangi takımla anlaştı? Michy Batshuayi kaç yaşında kariyeri:
Spor

Michy Batshuayi hangi takımla anlaştı? Michy Batshuayi kaç yaşında kariyeri:

Beşiktaş’tan ayrılan Michy Batshuayi’nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Peki, Michy Batshuayi kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-08-10 16:07:00 -
Michy Batshuayi hangi takımla anlaştı? Michy Batshuayi kaç yaşında kariyeri:

Kiralık sözleşmesinin ardından Beşiktaş'tan Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi'nin ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Menajerler aracılığıyla Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye önerildiği ileri sürüldü. Kulüp arayışlarını sürdüren Belçikalı santrfor, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber göndererek "Aradıkları golcü benim. Kendimi yeniden kanıtlayacağım" dediği ileri sürüldü. Peki, Michy Batshuayi kim kaç yaşında?

Michy Batshuayi kaç yaşında kariyeri:

Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Bekçika'da dünyaya geldi. Kongo asıllı Belçika Milli Takımı forması giyen Michy Batshuayi forvet mevkiinde oynuyor.

Altyapı kariyerine 2003'te başlayan Michy Batshuayi, 2011'de Standard Liege formasıyla profesyonel kariyerine adım attı.2014 yılında Marsilya'ya tranfer olan Michy Batshuayi burada 78 maçta 33 gol attı.

Michy Batshuayi 2016'da İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.

Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. 

2021-2022 sezonudan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.

Michy Batshuayi'nin Chelsea ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23