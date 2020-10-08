Michelin'den "zararlı 5 faktör" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Michelin, yaya, yol ve yolcu güvenliği için hayati öneme sahip olan lastiklere nelerin zarar verdiğini beş ana başlık altında özetledi.



Michelin tarafından yapılan açıklamada, söz konusu faktörleri "Lastiğin fiziksel faktörleri, yol koşulları, iklim, sürüş alışkanlıkları ve hatalı kullanım" olmak üzere beş ana başlık altında derlendi



Yol güvenliği için araçlardaki en önemli parçalardan birinin lastik olduğunu bildiren Michelin, lastiklerin birçok faktörden etkilendiğini ve bu faktörlere dikkat edilmesi halinde lastiklerin çok daha uzun ömürlü ve yüksek performans sağlamaya devam edeceğine vurgu yaptı.



Michelin, lastiklere zarar veren faktörleri ise şöyle sıraladı:

"Fiziksel faktörler. Yol koşulları: lastiğin yaşı, aşınma ve hasar, çukurlar, engeller, kaldırım taşları, keskin cisimler, hız tümsekleri. İklim: aşırı sıcaklıklar, yağmur, kar ve buz. Yağ, gres yağı ve diğer kimyasallar. Güçlü güneş ışığı ve ozon. Sürüş alışkanlıkları: sürat yapma, hızlı kalkış ve ani fren, bozuk yollarda sürüş, yol tutuşunda değişiklik olduğunun, gürültü veya titreşimlerin fark edilmemesi, değişiklik olduğunda bir uzmana danışılmaması. Hatalı kullanım: kar ve buz üzerinde yazlık lastiklerin kullanılması, farklı tiplerde lastiklerin karıştırılması, eşleşmeyen lastiklerin kullanılması, araç üreticisi tarafından orijinal olarak belirtilen en azından eşit veya bundan yüksek bir hız kabiliyeti ve yük endeksine sahip olmayan lastiklerin takılması. Patlak bir halde kullanılmış veya fazla inmiş bir lastiğin yeniden şişirilmesi, saatte 80 kilometre üzerindeki hızda sürüş sırasında farklı ebatta bir yedek lastik kullanılması."