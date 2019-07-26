Michelin'den lastik oteli hizmeti

İSTANBUL (AA) - Michelin, satış noktalarında saklama ve depolama gibi avantajlar içeren lastik oteli hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe uzun ömürlü performans stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan ve en yeni teknolojilerle üretim yapan Michelin, saklama koşullarının önemine de dikkati çekiyor.

Uygun koşullarda muhafaza edilmiş bir lastik 10 yıla kadar kullanılabilir. Michelin, bu avantajı kullanıcılarına sunmak adına satış noktalarında saklama ve depolama gibi hizmetler içeren lastik oteli hizmeti sunuyor.

Bu sayede şirketin satış sonrası hizmette de kusursuzluğu hedeflediği bildirilen Michelin açıklamasında, lastiğini kendisi saklamak isteyen kullanıcılar içinse şu maddeler sıralandı:

"Lastikler her zaman serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde saklanmalı. Şayet, açık alanda muhafaza edilecekse, brandayla örtülerek yağmur ve dış etkenlere karşı korunmalı. Lastiklerin güneş ışığından, ultraviyole ve diğer yapay ışıklardan korunması da önemli. Ortam sıcaklığının 35 derecenin altında olması gerekiyor. Lastikler, zeminden en az 10 santimetre yükseklikteki raflara, dikey konumda yerleştirilmeli ve biçim bozukluğunun önlenmesi amacıyla, ayda 1 kez yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmeli.

Kimyasal maddelerden, solventten veya hidrokarbürden, lastiğe zarar verecek metal maddelerden uzakta saklanmalı. Lastikler janta monte edilmiş ve şişirilmiş halde olmadığı sürece, uzun süre üst üste istiflenmiş olarak saklanmamalı ve başka nesneler altında ezilmesinden kaçınılmalı. Lastiklerin yakınında alev alıcı veya yanıcı maddeler, kıvılcım veya elektrik deşarjına yol açabilecek her türlü materyal olmaması da önemli."