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Yaşam MHRS'den randevu alınmıyor hastane randevusu başka nasıl alınır?
Yaşam

MHRS'den randevu alınmıyor hastane randevusu başka nasıl alınır?

Hastaneler randevusuz hasta bakıyor mu? MHRS sisteminde zaman zaman yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu oluşturma konusunda aksaklıklar yaşanabiliyor. MHRS üzerinden online randevu alamayanlar devlet hastanelerinden randevu almanın başka yolu olup olmadığı merak ediliyor. Hangi hastaneler randevusuz hasta bakar?

Yeniakit Publisher
2022-06-10 23:36:00 -
MHRS'den randevu alınmıyor hastane randevusu başka nasıl alınır?

Devlet hastanesi ve şehir hastanelerinden randevu almak isteyenler MHRS web sitesi dışında hastane randevusunun nereden nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, telefonla hastane randevusu alınır mı?

MHRS'den randevu alınmıyor hastane randevusu başka nasıl alınır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi web sitesi ya da uygulamasından randevu alamayanlar, bu işlemi farklı bir kanalla yapmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Arzu eden vatandaşlar ALO 182 üzerinden de hastane randevusu alabiliyor. Üniversite hastanesi randevuları ise söz konusu hastanelerin web sitelerinden ya da telefonlarından alınabiliyor.

MHRS ve ALO 182'den randevu bulamayanlar ise 'Hastaneler randevusuz hasta bakıyor mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce 'Randevusuz hasta muayenesi' konusunda açıklamada bulunmuştu. Vatandaşlar randevuları olmasa da hastaneye gidip sıraya girerek muayene olabiliyor. Elbette muayene için doktorun öncelikle onay vermesi gerekiyor.

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