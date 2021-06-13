Salgının sona ermesi, toplum bağışıklığının kazanılması için nüfusun yüzde 60-70’inin aşılanması gerekiyor. Mayıs ayında başlayan aşı tedarikleriyle aşılama hız kazandı. Son haftada yeni yaş ve meslek grupları için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Aşı randevusu almak isteyenler ise MHRS şifresinin nasıl oluşturulacağını merak ediyor. MHRS şifresi nasıl alınır?

MHRS şifrem yok nasıl randevu alabilirim? MHRS şifresi oluştur?

Aşı randevularını MHRS, E Nabız ve ALO 182 üzerinden alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme e devlet şifreniz ile bağlanmanız mümkün. Kolaylık olmasını ve daha sonra randevu alırken bilgilerinizi telefonda kayıtlı olmasını arzu ediyorsanız; MHRS şifresi oluşturabilirsiniz. Bunun için MHRS’ye giriş yapıp ‘Randevu Al’ kısmına tıklayın. TC kimlik numarası ve şifre bilgisinin hemen altında ‘Üye ol’ kısmı bulunuyor. Buraya tıklayarak istenilen bilgileri doldurun böylece yeni bir şifre edinmiş olacaksınız. Daha önce şifre aldıysanız ve bunu unuttuysanız ‘Şifremi unuttum’ seçeneği üzerinden yeni bir şifre tanımlayabilirsiniz.

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