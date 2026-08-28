MHRS randevusu üzerinden akılalmaz telefon dolandırıcılığı! Önce sahte ceza, ardından banka kılığında arayarak büyük dolandırma!

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) kullanan vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, geçmişte aldığı randevuya gitmeyen kişilere “randevu iptal edilmediği için 102 TL cezanız bulunuyor” yalanıyla ödeme yaptırmaya çalışıyor. İşlemi şüpheli bularak ödeme yapmayan vatandaşlar ise bu kez banka görevlisi gibi aranarak tuzağa düşürülüyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi, vatandaşların MHRS kullanım alışkanlıklarını ve banka güvenliğine ilişkin hassasiyetlerini istismar ediyor.

“Randevunuzu iptal etmediniz, 102 TL cezanız var” yalanı

İddiaya göre dolandırıcılar, geçmişte MHRS üzerinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşları hedef alıyor. Vatandaş MHRS’ye yeniden giriş yaptığında ise karşısına randevusunu iptal etmediği gerekçesiyle 102 TL tutarında ceza borcu bulunduğu yönünde sahte bir ödeme işlemi çıkarılıyor.

Vatandaş, söz konusu tutarı ödemek amacıyla yönlendirildiği sahte ödeme ekranına banka veya kart bilgilerini girdiğinde ise asıl dolandırıcılık gerçekleştiriliyor. Böylece yalnızca 102 TL tahsil etmek yerine, mağdurun hesabından çok daha yüksek miktarlarda para çekilebiliyor.

Şüphelenip ödeme yapmayanlara ikinci tuzak

Dolandırıcılık yönteminin en dikkat çekici kısmı ise burada başlıyor.

Vatandaş, karşısına çıkan ödeme işlemini şüpheli bulup gerçekleştirmezse dolandırıcılar bu kez farklı bir yöntem deniyor. Kısa süre sonra vatandaş, 0850’li bir telefon numarasından**, banka çalışanı izlenimi veren kişiler tarafından aranıyor.

Telefondaki kişi, müşterinin hesabında veya kartında şüpheli bir işlem tespit edildiğini ve güvenlik amacıyla kartın iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu noktada dolandırıcıların kurduğu psikolojik tuzak devreye giriyor.

Çünkü vatandaş kısa süre önce gerçekten şüpheli bir ödeme ekranıyla karşılaşmış ve bu nedenle karşısındaki kişinin söylediklerini daha inandırıcı bulabiliyor. Dolandırıcılar da tam olarak bu güven duygusundan yararlanarak kart bilgilerini, güvenlik kodunu ve diğer bankacılık bilgilerini talep ediyor.

“Şüpheli işlemi siz yapmadınız, kartınızı iptal edelim” diyerek güven kazanıyorlar

Dolandırıcıların konuşma sırasında özellikle vatandaşın az önce karşılaştığı sahte işlemi referans gösterdiği belirtiliyor.

“Az önce hesabınızdan işlem yapılmaya çalışılmış”, “Bu işlem size ait değilse kartınızı hemen iptal edelim” gibi ifadeler kullanan dolandırıcılar, vatandaşın zaten gerçekleştirmediği şüpheli işlem üzerinden güven oluşturmaya çalışıyor.

Ardından kartın güvenlik amacıyla iptal edileceği bahanesiyle kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV gibi kritik bilgiler istenebiliyor. Bu bilgiler ele geçirildiğinde ise mağdurun hesabından yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirilebiliyor.

102 TL'lik sahte borca dikkat!

Vatandaşların özellikle internet üzerinden karşılaştıkları “MHRS randevu cezası”, “randevu iptal ücreti” veya “102 TL ödeme” gibi mesaj ve ekranlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Resmî kurumların adı ve logoları kullanılarak hazırlanan sahte ödeme sayfaları, gerçeğinden ayırt edilmesi zor internet siteleri ve 0850’li telefon numaraları vatandaşların güvenini kazanmak için kullanılabiliyor.

Uzmanlar, banka tarafından arandığını söyleyen kişilere telefonda kart bilgilerinin, şifrelerin ve tek kullanımlık SMS doğrulama kodlarının kesinlikle verilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Şüpheli bir işlemle karşılaşılması halinde vatandaşların telefondaki kişinin yönlendirmesiyle işlem yapmak yerine, bankanın resmî iletişim kanallarını kendileri kullanarak bankaya ulaşmaları önem taşıyor.

Dolandırıcıların kullandığı yöntem ise bir kez daha gösteriyor: Sahte bir sağlık sistemi işlemiyle başlayan dolandırıcılık, kısa süre içerisinde banka görevlisi kılığına giren ikinci bir ekibin devreye girmesiyle çok daha büyük bir maddi kayba dönüşebiliyor.