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Yaşam MHRS randevuları ne zaman açılacak? Yarın hastaneler açık mı?
Yaşam

MHRS randevuları ne zaman açılacak? Yarın hastaneler açık mı?

Hastane randevuları açılacak mı? Hastane randevusu almak isteyenler muayenelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Yarın hastaneler açık mı? 13-14 Temmuz hastaneler açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 17:06:00 -
MHRS randevuları ne zaman açılacak? Yarın hastaneler açık mı?

Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde kutlandı. Bayram sebebiyle 9 günlük izin verildi. Pek çok kişi ise hastanelerin yarın yani 13 Temmuz Çarşamba günü açık olup olmayacağını merak ediyor.

MHRS randevuları ne zaman açılacak? Yarın hastaneler açık mı?

Kurban bayramı sebebiyle 9 günlük tatil ilan edildi. Özel sektörün birçoğu yarın yani 13 Temmuz’da işbaşı yapacak. Ancak kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapacak. Hastanelerde 13-14 Temmuz tarihlerinde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Hastanelerin acil servisleri ise açık durumda. Vatandaşlar ise MHRS ya da ALO 182 üzerinden randevu alabilirler. Randevu sistemi yalnızca bu hafta içine randevu vermiyor ancak ileri tarihler için muayene-kontrol randevusu almak mümkün.

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