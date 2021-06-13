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Sağlık MHRS neden girilmiyor? Korona aşı randevusu nasıl alınır?
Sağlık

MHRS neden girilmiyor? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS açılmıyor? Koronavirüs salgınında aşılamada Türkiye’de adeta bir seferberlik başladı. Son olarak 40 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Yaş sınırlaması olmadan pek çok meslek de çalışanlar da randevu alabiliyor. Yeni haftada aşı olmak isteyenler ise zaman zaman MHRS’ye girişte sorun yaşıyor. Peki, MHRS neden açılmıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:31:00 -
MHRS neden girilmiyor? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs salgınının bitmesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Son dönemdeki aşı tedarikiyle birlikte aşılama hız kazandı. Son olarak 40 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. 40 yaş üstü 13 Haziran Pazar gününden itibaren aşı randevusu oluşturabiliyor. Aşı kararsızları ise aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte kararsızlıklarını bir kenara bırakıp, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirttiği gibi ‘kolları sıvamaya’ başladı. Bugün aşı randevusu almak isteyenler ise MHRS’ye girme konusunda zaman zaman sorun yaşıyor. Peki, MHRS çöktü mü?

MHRS neden girilmiyor? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

40 yaş üstü için aşı randevu sisteminin açılmasıyla birlikte MHRS’ye ilgi arttı. Bu sebeple MHRS’ye bağlanma konusunda zaman zaman sorun yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi tamamen yoğunluk. Sayfayı sık sık yenileyerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Ana ekranda yer alan ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca telefonla da korona aşı randevusu alabilirsiniz. Bunun için ise ALO 182’yi aramanız yeterli.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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