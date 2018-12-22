MHP'nin kadın başkan adayından seçim mesajı!

MHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenledi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi MHP'nin Türkiye'deki ve Nevşehir tarihindeki ilk kadın belediye başkan adayı olarak açıklanan Prof. Dr. Filiz Kılıç için tanıtım toplantısı düzenlendi. MHP İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısına İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra, MKYK Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve çok sayıda partili katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlere Nevşehir tarihinin tek kadın adayı olan Prof. Dr. Filiz Kılıç ile katılacaklarını söyledi. MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise "Biz belediyede bir makama, koltuğa talip olmadık, biz Nevşehirli hemşehrilerimizin gönlündeki tahta talibiz" dedi.

"Yepyeni bir Nevşehir'e kavuşacağız"

Kılıç şunları söyledi:

"Ülkücü gönüldaşlarım, partimizin il yönetimi ve Nevşehirli hemşehrilerimin destekleriyle Nevşehir Belediye Başkan adaylığına bu onurlu göreve, memleketime, baba ocağıma bir kez daha hizmet etmeye talip oldum. Allah utandırmasın. Doğduğum ve her zaman farklı bir aşkla bağlı olduğum memleketime, Nevşehir'e hizmet edebilmek için 2008 yılında Nevşehir Üniversitemize kurucu rektör olmak için talip olmuştum.

Çok şükür ki bu şerefli göreve atandım. Bu şerefli gurur verici ve bir o kadar da zorlu göreve kurucu rektörlük görevimi şerefimle, haysiyetimle tamamladım. Bütün görev süremde ilk günkü heyecanla çalıştım. Memleketime güzel bir üniversite, başarılı bir üniversite kazandırdık. Bunu yaparken elbette tek başıma değildim. Vefakar, cefakar Nevşehirliler ve çalışma arkadaşlarımla mesai arkadaşlarımla gece gündüz çalışarak, emek sarf ederek ilk günkü heyecanla başarılı bir şu anki adıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bıraktık. Şimdi yeniden memleketime, hemşehrilerime hizmet edebilmek olmanın heyecanı içerisindeyim. İnanıyorum, yine birlikte omuz omuza yepyeni bir Nevşehir'e kavuşacağız.

"Tek gayretimiz Nevşehir"

Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kıymetli dostlarım birlikte başaracağız dedik. Tek gayretimiz Nevşehir'in, Nevşehirli hemşehrilerimin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ortadan kaldırabilecek bir belediyecilik yapacağız. Talip olduğumuz belediye binasında bir makam, bir taht değil, biz Nevşehir'in gönlündeki tahta talibiz. Belediyenin vatandaşın emrinde olduğunu, hizmet için var olduğunu, Belediye Başkanının hizmet için o makamda oturduğunu Nevşehirli hemşehrilerimiz hatırlayacak ve görecek. 31 Mart'tan itibaren bambaşka bir belediyecilikle, üreten, büyüyen, kazanan bir Nevşehir'e kavuşacağız