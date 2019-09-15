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MHP’nin ilçe ziyaretleri sürüyor

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe gezileri kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret ettiler.

15 Eylül 2019 Pazar 13:14
MHP’nin ilçe ziyaretleri sürüyor

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe gezileri kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret ettiler.


İlk olarak Pütürge ilçesine bağlı Tepehan mahallesinde, ilçe teşkilatları tarafından karşılanan MHP heyeti, vatandaşlar ile bir araya gelerek halkın sorunları dinledi. MHP Heyeti buradan Pütürge ilçe teşkilatına geçti. Burada teşkilat mensupları ile bir araya gelen Milletvekili Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar Pütürge’nin sorun ve sıkıntılarını masaya yatırdı.


MHP İl Başkanı Avşar burada yaptığı konuşmada, “İlçe başkanlarımız ve yönetim ile birlikte el ele vererek tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Liderimiz Genel Başkanımızın güzel bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘Sözüne dikkat et ki başın gitmesin, dilini tut ki dişin kırılmasın’. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm ilçe teşkilatlarımız ile bize destek olan olmayan tüm teşkilatlarımızla kucaklaşarak, omuz omuza hareket edeceğimizi belirtmiştik. Tüm Pütürge ve Doğanyollu ülküdaşlarıma sesleniyorum. Oysa tırnak herkeste vardır, mertlik er kişiye hastır. Tek tırnaklılar gibi dörtnala kaçmaktansa vatanın yanında durmak en doğru olanıdır demiştir bilge liderimiz. Söz konusu vatan ise, biz ülkücüler her daim vatanın yanında olacağımızı bilmeleri lazım’ ifadelerini kullandı.


MHP Heyeti esnaflar gezisi yaparak bir esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Heyet daha sonra Pütürge İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma ilçe komutanlığına ziyarette bulundu. Burada bir süre istişarelerde bulunan MHP heyeti daha sonra İlçe Kaymakamı Recep Aydın’ı makamında ziyaret etti. İlçe hakkında bilgi alışverişi yapan heyet, daha sonra Doğanyol İlçesine geçti.


Doğanyol’da ilçe çarşısında vatandaşlar ile hasbihal eden MHP heyeti, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm odaklı önerileri ivedi olarak gerçekleştireceklerini açıkladılar. Pütürge ve Doğanyol programlarının bitiminde MHP heyeti, Pazarcık köyünde Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte vatandaşlar ile sohbet etti. Heyet toplu foto çekiminden sonra Malatya’ya döndü.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:14
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