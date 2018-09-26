0553 313 94 23

MHP'nin af teklifini destekliyor musunuz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "MHP'nin af teklifini destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:25

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

MHP, 7 maddeden oluşan af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif hapis cezalarında 5 yıllık indirim öngörüyor. Devlete karşı işlenen suçlar, terör, cinsel saldırı ve adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılırken, eğer af teklifi yasalaşırsa 162 bin mahkum yararlanacak.

ŞARTLI SALIVERMEDEN YARARLANAMAYACAK SUÇLAR ŞÖYLE:

“Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak, yabancı devlet aleyhine asker toplama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslar arası casusluk, yasaklanan bilgileri temin, devlet sırlarından yararlanma hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.

EMRAH SERBES VE ALAATTİN ÇAKICI DA YARARLANACAK

Ceza indirimlerinden alkollü kullandığı aracıyla üç kişilik ailenin içinde bulunduğu araca çarparak ölümlerine neden olan yazar Emrah Serbes de faydalanacak.

‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yıldır hapiste.

Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes'in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki "mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir" hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.

ÇAKICI TAHLİYE OLACAK

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP'li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:25
  1. Alaattin Çakıçı
  2. MHP
  3. Af teklifi

YORUM YAZ

  • HASANHASAN6 dk önce
    MHPBÖYLETEKLİFLERLEGÜNDEME GELMEZDİAMABİR TÜRLÜANLAYAMADIM. ACABATAHLİYE OLACAĞI SÖYLENEN YÜZ KÜSÜR BİN MAHKUMUNMAĞDUR ETTTİKLERİNE SORDUMU ONLARI NASIL MUTLU EDECEKMERAK EDİYORUM. KEŞKE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATAN MHP BÖYLE BİR MESELEYİ GÜNDEME TAŞIMASAYDIDİYEDÜŞÜNÜYORUM.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş9 dk önce
    ne affı hapçıyı hupçuyu , hırsızı , arsızı , mafyayı dışarıya salan af yasasını sülalece istemiyoruz. af yasası çıkarsa akp çok büyük oy kayıbına uğrayacaktır. mafya partisi mhp ninde pili bitti şimdi. mhp ye hiç oy yok. milliyetçilik hapçılık hupçuluk , hırsızlık , mafyalık , arsızlık değildir.
  • halil45halil4512 dk önce
    af ciksin, ama mhp icin oldugu tam yalan, halk icin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Aksa’da İsrail marşı okudular
  1. Aksa’da İsrail marşı okudular
  2. MHP o ilçe yönetimlerini feshetti
  3. Trump haddini aştı, Maduro'ya darbe..
  4. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
  5. Şarlatan Adnan Oktar'ın 'kara kutusu'..
  6. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye..
  7. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
  8. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
  9. Köprü ve otoyolların geliri belli oldu
  10. Durdurun bu haini! Can Dündar..
  11. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
  12. Güney Kore'den Amerika'ya yaptırım..
  13. Peçe düşmanı Danimarka kudurdu!..
  14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
  15. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
  16. KKTC'da İrlandalı kız öğrenci, fakülte..
  17. Erkenden gelen kışın haberini kuşlar..
  18. AK Parti’den kritik ittifak açıklaması
  19. MHP'nin af teklifini destekliyor..
  20. Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin..
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Günün Karikatürü

26 Eylül 2018
Katar’dan dev hamle
Katar’dan dev hamle
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?