MHP'nin af teklifini destekliyor musunuz?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

MHP, 7 maddeden oluşan af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif hapis cezalarında 5 yıllık indirim öngörüyor. Devlete karşı işlenen suçlar, terör, cinsel saldırı ve adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılırken, eğer af teklifi yasalaşırsa 162 bin mahkum yararlanacak.

ŞARTLI SALIVERMEDEN YARARLANAMAYACAK SUÇLAR ŞÖYLE:

“Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak, yabancı devlet aleyhine asker toplama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslar arası casusluk, yasaklanan bilgileri temin, devlet sırlarından yararlanma hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.

EMRAH SERBES VE ALAATTİN ÇAKICI DA YARARLANACAK

Ceza indirimlerinden alkollü kullandığı aracıyla üç kişilik ailenin içinde bulunduğu araca çarparak ölümlerine neden olan yazar Emrah Serbes de faydalanacak.

‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yıldır hapiste.

Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes'in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki "mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir" hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.

ÇAKICI TAHLİYE OLACAK

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP'li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" dedi.