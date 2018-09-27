MHP'nin af teklifine HDP'den destek: Değerli buluyoruz

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bilgen, MHP'nin, bazı suçların affı için bulunduğu yasa teklifi konusunda, "Teklifteki tespitleri, bu sorunun görülmesini, önemsenmesini değerli buluyoruz ama çözümün daha farklı bir yöntem ve kapsamla ele alınması konusunda bütün siyasi partilerin tutarlı, samimi ve dürüst davranması gerektiğinin altını çiziyoruz." dedi.