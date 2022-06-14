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Yaşam MHP'nin acı günü! MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur Şenel vefat etti
Yaşam

MHP'nin acı günü! MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur Şenel vefat etti

MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şennur Şenel, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 01:10:00 -
MHP'nin acı günü! MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur Şenel vefat etti

MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şennur Şenel, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

MHP resmi hesabından paylaşıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından "MHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur ŞENEL Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

 

 

Kanser tedavisi görüyordu

Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Şenel, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Şenel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze programı belli oldu

Şenel, 14 Haziran Salı günü öğle namazına müteakip Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir?

Şennur Şenel, 1969 yılında Sivas'ta doğmuştur. 1987 - 1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Şenel, 1991 yılının sonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1992 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olmuş, yüksek lisansını tamamladıktan sonra öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Tarih Bölümü'nün Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi'ne taşınması ardından görevine burada devam etmiştir.

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