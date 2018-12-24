MHP'nin acı günü! Korkmaz toprağa verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Eskişehir İl Başkanı Ahmet Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.24 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Eskişehir İl Başkanı Ahmet Korkmaz, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde uğurlandı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Korkmaz'ın cenaze namazı ikinde namazına müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılındı.
Cenazeye MHP'li siyasiler katıldı
Korkmaz'ın cenaze namazına; MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ahmet Korkmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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