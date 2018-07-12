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MHP'li vekilden Yıldırım’a tebrik

Geçtiğimiz hafta Meclis'te yeminini ederek Gaziantep halkına hizmet etmeye resmen başlayan Gaziantep MHP Milletvekili Taşdoğan, TBMM Başkanlık seçiminden sonra yaptığı açıklamada, "Son Başbakan Binali Yılıdırım bey, seçimin galibi oldu. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:18
MHP'li vekilden Yıldırım’a tebrik

Bugün TBMM Başkanlığı seçimi için toplanan Meclis Genel Kurulunda, oyunu kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçimden sonra yaptığı açıklamada yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı kutladı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Taşdoğan, “Cumhuriyetin en işlevsel meclisinde, meclisin yeni başkanını seçiyoruz. Türkiye, demokratik bir ülke olarak, Türkiye cumhuriyeti devleti olarak ilelebet yola devam edecektir. Bugün de demokratik bir ülke olarak demokrasinin gereğini yerine getirdik. Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey seçimin galibi oldu. Kendisine bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:18
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