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Yaşam MHP'li vekil: Hepimiz kışa hazır olmalıyız
Yaşam

MHP'li vekil: Hepimiz kışa hazır olmalıyız

MHP'li Arkaz: "Vücudun savunma mekanizmasının temelinde yeterli ve dengeli beslenme yer almaktadır"

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:31:00 - 2021-12-01 20:34:15
MHP'li vekil: Hepimiz kışa hazır olmalıyız

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, kışın yaklaştığını belirterek, hastalıklara karşı vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arkaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçiş mevsimlerinde vücudun savunma sisteminin, bağışıklığının zayıfladığını dile getirdi.

Özellikle çocuk, yaşlı, astım, kanser tedavisi gören, diyaliz hastaları, kronik hastalıkları olanlar, sigara kullananlar, diyabetliler ve gebelerde vücudun savunma sisteminin daha zayıfladığını belirten Arkaz, bu kişiler dikkat etmezse hastalıklara daha kolay yakalanabileceğini kaydetti.

Vücudu korumak için neler yapılabileceğini anlatan Arkaz, şöyle konuştu;

"Öncelikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bir savunma mekanizmasının temelinde yeterli ve dengeli beslenme yer almaktadır. C vitamini tüketimine önem vermeliyiz. Bol bol taze meyve ve sebze tüketmeliyiz. Kuşburnu, limon, mandalina, portakal, greyfurt, kivi, maydanoz, roka, biber, ıspanak gibi besinlerde yüksek oran C vitamini bulunmaktadır. Ayrıca turp, lahana, brokoli ve karnabahar gibi sebzelerin oluşturduğu turpgillerde C vitamini yönünden oldukça faydalıdır."

Her fırsatta güneşten faydalanarak D vitamini ihtiyacının giderilmesi gerektiğini, çinkonun da vücut için son derece yararlı olduğunu anlatan Arkaz, grip mevsimi başlamadan herkesin her yıl grup aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Arkaz, zatürre aşılarının da ihmal edilmemesini istedi.

Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşadığını, yılda 4,5 milyar insanın da grip olduğunu ifade eden Arkaz, bunlardan 600 binin de gripten hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Arkaz, bugüne kadar dünyada 260 milyon insanın koronavirüs hastalığına yakalandığını, 5,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de 8,5 milyon kişinin bu hastalığa yakalandığını ve 75 bin kişinin öldüğünü anlatan Arkaz, "Başta kovid olmak üzere grip, soğuk algınlığı, nezle gibi birçok hastalıktan korunmak bizim elimizdedir. Hepimiz kışa hazır olmalıyız." diye konuştu.

 

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