MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

6 Şubat'ta büyük yıkıma neden olan depremler sonrası 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin yaraları henüz sarılmamışken bugün bölgede korkutan yeni bir deprem daha yaşandı.

Bu akşam saat 20.04 sularında Hatay 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki depremle daha sarsıldı.

Yaşanan depremler çevre illerde de hissedilirken, o anlar canlı yayında olan birçok kanal tarafından anbean kaydedildi.

O yayınlardan biri de Hatay'dan geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, depremin yaşandığı anlarda bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.

Kaşıkçı'nın deprem başladığı anda koşarak uzaklaştığı anlar canlı yayına yansıdı.