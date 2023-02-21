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Gündem MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı
Gündem

MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

Hatay'da gerçekleşen 6.4 ile 5.8 şiddetindeki deprem anında canlı yayında olan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın depremden kaçtığı anlar kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 03:27:00 -

6 Şubat'ta büyük yıkıma neden olan depremler sonrası 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin yaraları henüz sarılmamışken bugün bölgede korkutan yeni bir deprem daha yaşandı.

Bu akşam saat 20.04 sularında Hatay 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki depremle daha sarsıldı.

Yaşanan depremler çevre illerde de hissedilirken, o anlar canlı yayında olan birçok kanal tarafından anbean kaydedildi.

O yayınlardan biri de Hatay'dan geldi.
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, depremin yaşandığı anlarda bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.

Kaşıkçı'nın deprem başladığı anda koşarak uzaklaştığı anlar canlı yayına yansıdı.

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Yorumlar

Fatih

Vekile bak topuklamış. İnsan bir önüne arkasına bakar. Sen nasıl milletin vekilisin

ersan

devlet bahceli mucize diyordu ..
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