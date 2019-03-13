MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Mansur Yavaş açıklaması: Mide bulandıran bir olay

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Akit TV Canlı yayınında Akit TV Haber Müdürü Mehmet Özmen ve Gazeteci Serdar Arseven'in sorularını cevaplayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Mansur Yavaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Mide bulandıran bir olay"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya; "Ortada bir sahte senetten bahsediliyor. Sahte senedin işleme koyulduğu ve muhataplar tarafından senetin sahte olduğu ortaya çıkartıldı. Bu konu aslında aylar öncesinde gündeme gelmişti. Seçim sürecine yaklaşılmış olması olayın daha da gündeme gelmesine sebep oldu. Bu olay için iddia dememiz çok da doğru olmayacaktır çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Anladığım kadarıyla büyük rakamlar söz konusu. Sonuçta Mansur Yavaş bir avukat. Büyük davalara bakan bir avukat kendisini de çok iyi bir şekilde savunabilir. Dün bir açıklama yaptı ama Ankaralıları ne kadar tatmin etti bunu bilemiyorum. Buradaki olay asıl olarak şu ki; 'mahkeme kararına göre tamamen sahtekarlıkla ilgili bir para cezası söz konusu' Konu herhangi bir konu değil. Olay sıradan bir konu değil. Ankara'yı yönetmeye talip bir kişinin içinde bulunmaması gereken bir durum. Siz Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talipsiniz. Bu talebi olan bir insanın alacak verecek davasıyla gündeme gelmesi doğru değil. Bu arada bu dava epeyce de karışık. Şantajdan söz ediliyor. Başka şeylerden söz ediliyor. Bunların hepsi mide bulandırıcı olaylar" dedi.

'Mansur Yavaş tanınmayan bir aday'

"Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak artık yeterince tanındı. Mansur Yavaş ismi önde olan ancak kendisi tanınmayan bir insan. Ankaralılar, onu Beypazarı Belediye Başkanlığı dışında onu tanımıyorlar. Son olarak 2009'da adaydı. 2009'dan 2014'e kadar onu kimse görmedi. 2014'ten 2019'a kadar da kimse onu görmedi. Kamuoyunda işte bu yüzden tanınmayan bir isim. Ancak Mehmet Özhaseki'ye baktığınızda son beş dönemi Kayseri'de Belediye Başkanı olarak geçmiş"

'Özhaseki'nin hakkında tek bir yolsuzluk iddiası yok'

"Mehmet Özhaseki, belediyecilik anlamında Türkiye'nin en yetkin isimlerinden birisidir. Kendisi, Kayseri'de yıllarca hizmet ederek kendisini göstermiş başarılı bir başkan. Hakkında en ufak bir yolsuzluk iddiası yok. Belediyecilik yapamaz diyebilen tek bir insan da yok. Ankaralılık meselesine gelince, burada Allah için bakıldığında aslolan; Ankara'ya belediye başkanı olacak kişinin bu kente iyi hizmet edecek, Ankara'ya değer katacak bir kişinin olup olmamasıdır. Beka konusu haline gelmiş bir seçimde yerel unsurları dikkate alarak karar veremeyiz. Beka meselesi dediğimizde; Zillet İttifakı dediğimiz bir yapıyla Cumhur İttifakı olarak biz varız. Buradan baktığımızda ön plana çıkan isim Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Özhaseki'dir. CHP adayı sayın Yavaş'ın geçmişi MHP'den olabilir. Eski bir ülkücü de olabilir. Önemli olan bugün nerede olduğudur. Eğer siz doğrudan veya bilmeyerek ülkenin birlik bütünlüğüne tehdit olan yapılarla biraraya geliyorsanız bunun bir vebali vardır"

'HDP Zillet İttifakı'na desteği karşılığında ne alacak?'

"Ankara'da CHP'nin adayı var mı? Var. İP'in var mı? Yok. HDP'nin var mı? Yok. Her seçimde Ankara'dan aday çıkartan HDP, bu seçimde neden çıkartmadı? PKK kime oy verecek? HDP, PKK'ya CHP'nin adaylarına oy verdirecek. PKK ve FETÖ kimin kazanması için çalışır? HDP'nin Eş Başkanı; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyor. Allah aşkına Kürdistan neresi? İyi Parti ne diyor? 'HDP Kürt hareketinin temsilcisidir' PKK ne zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi oldu? Aslında Türk Milleti çok sabırlı. O kadar akıl dışı açıklamalar yaptılar ki. Diyelim ki Ankara'yı Zillet İttifakı aldı. HDP'de onların ortağı. Karşılığında ne alacaklar? Bugün CHP'nin meclis listelerinde HDP'li birçok ismin olduğunu herkes biliyor. Gölbaşı'nda HDP'de CHP'de aday çıkartmadı. İP'in adayı üzerinden gidecekler. Belediye meclis üyeliklerinin listelerinde anlaşamadılar. Neden? Çünkü o listeye HDP'li bir aday koyacaklar"

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