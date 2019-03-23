0553 313 94 23

MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı galip gelecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerde galip geleceğine inancımız tamdır” dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı galip gelecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerde galip geleceğine inancımız tamdır” dedi.


Karapıçak, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın alelade olarak, siyaseten konjonktürel olarak söylenmiş veya uygulanmış bir durum olmadığını, ülkenin bekası noktasında önem arz eden ittifakın temelinin 15 Temmuz hain darbe gecesi tabanda ve MHP Genel Merkezi’nde sönmeyen ışıklarıyla atıldığını söyledi.



“Türkiye’nin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek”


31 Mart seçimlerine asla il veya ilçe pazarlığı yapmadan, ülkenin bekası mevzu bahis olduğunda kurulduğu günden bugüne, gerek milliyetçi-ülkücü hareketin neferleri, gerek siyasal yansıması olan MHP gerekse vatan sevdalıları olarak milletin dün olduğu gibi bugünde gerekeni yapacağını aktaran Karapıçak, “31 Mart gecesi de MHP’nin Cumhur İttifakı’na olan inancının meyvesini verecek mutlak galibiyetlerle Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerde galip geleceğine inancımız tamdır. Türkiye’nin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek ve Türkiye ehline emanet edileceği gibi Samsun’da 17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ehline emanet edilecektir” diye konuştu.



“Bağlı olduğu yerleri açıklayamayanlar çıkmış bağımsızım diyor”


Samsun’un alelade bir şehir olmadığına vurgu yapan Karapıçak, “Kendince siyasal boşluk varmış gibi algı yaparak, siyasal hırsları ve siyasal kaybetmişleri bol bir yapıda sözde bağımsız olduğunu iddia etmek ise insanların ve dolaysıyla Samsunlunun aklıyla oynamaktır. Hem çıkıp bağımsızım diyeceksin hem de adı konulmamış, tanımı yapılmamış kişilerin, yapıların, sermayenin ve gücünü inandığı değerlerden almayanların adayı olacaksın, bağımsızım diye Samsunluları kandırmak, bağlı olduğun kişi, yapı ve sermaye odaklarını açıklamamak bu milletin aklıyla oynamaktır. Siyasi parti demek siyasal disiplin demektir. Bağımsızım demek ise birden fazla kişi, grup, yapı veya sermayenin adamı olmak demektir. Samsun’un ve Samsunlunun adamın adamı olanlarla, sermayenin temsilcileriyle, aklını ihale edenlerin yapılarıyla ve temsilcileriyle işi olmaz, olmayacaktır da” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler"
    1. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    2. Ekinci çalışmalarına tam hız devam..
    3. Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi..
    4. Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü
    5. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    6. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya..
    7. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
    8. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
    12. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
    13. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
    14. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    15. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
    16. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
    17. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
    18. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
    19. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    20. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
    21. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
    22. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
    23. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Kavak doğalgaza kavuşuyor
    27. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
    28. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
    29. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
    30. Bursaspor’un borcu 492 milyon
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok