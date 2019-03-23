MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı galip gelecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerde galip geleceğine inancımız tamdır” dedi.

Karapıçak, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın alelade olarak, siyaseten konjonktürel olarak söylenmiş veya uygulanmış bir durum olmadığını, ülkenin bekası noktasında önem arz eden ittifakın temelinin 15 Temmuz hain darbe gecesi tabanda ve MHP Genel Merkezi’nde sönmeyen ışıklarıyla atıldığını söyledi.

“Türkiye’nin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek”

31 Mart seçimlerine asla il veya ilçe pazarlığı yapmadan, ülkenin bekası mevzu bahis olduğunda kurulduğu günden bugüne, gerek milliyetçi-ülkücü hareketin neferleri, gerek siyasal yansıması olan MHP gerekse vatan sevdalıları olarak milletin dün olduğu gibi bugünde gerekeni yapacağını aktaran Karapıçak, “31 Mart gecesi de MHP’nin Cumhur İttifakı’na olan inancının meyvesini verecek mutlak galibiyetlerle Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerde galip geleceğine inancımız tamdır. Türkiye’nin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek ve Türkiye ehline emanet edileceği gibi Samsun’da 17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ehline emanet edilecektir” diye konuştu.

“Bağlı olduğu yerleri açıklayamayanlar çıkmış bağımsızım diyor”

Samsun’un alelade bir şehir olmadığına vurgu yapan Karapıçak, “Kendince siyasal boşluk varmış gibi algı yaparak, siyasal hırsları ve siyasal kaybetmişleri bol bir yapıda sözde bağımsız olduğunu iddia etmek ise insanların ve dolaysıyla Samsunlunun aklıyla oynamaktır. Hem çıkıp bağımsızım diyeceksin hem de adı konulmamış, tanımı yapılmamış kişilerin, yapıların, sermayenin ve gücünü inandığı değerlerden almayanların adayı olacaksın, bağımsızım diye Samsunluları kandırmak, bağlı olduğun kişi, yapı ve sermaye odaklarını açıklamamak bu milletin aklıyla oynamaktır. Siyasi parti demek siyasal disiplin demektir. Bağımsızım demek ise birden fazla kişi, grup, yapı veya sermayenin adamı olmak demektir. Samsun’un ve Samsunlunun adamın adamı olanlarla, sermayenin temsilcileriyle, aklını ihale edenlerin yapılarıyla ve temsilcileriyle işi olmaz, olmayacaktır da” şeklinde konuştu.