  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Siyaset MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis
Siyaset

MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MHP'li isim öldürülmüştü... Sanığa müebbet hapis

MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız’ın öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada hüküm açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Sinan Arslan’ın müebbet hapis cezasının yanı sıra 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız, 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt’ta öldürülmüştü. 10 sanıklı davada karar çıkmış, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, maktulü öldüren kişiye ilişkin işgal tarifleri, teşhisler, ifadeler arasında farklılık bulunması nedeniyle görüntüler üzerinde bilirkişi raporu alınmasını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini kararında belirtmişti. Eylemleri sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz’ın hangisinin gerçekleştirdiğinin, silahı kimin kullandığının tespit edilmesinin ve diğer sanıklar ile suça sürüklenen çocukların atılı eylemlere iştirak, irade ve durumlarının belirlenerek sonucuna göre bir kararı verilmesi gerektiğini belirten daire, mahkemenin kararını kısmi olarak onarken, eksikliklerin giderilmesi için verdiği kararı kısmen bozmuştu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanıklar Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ile hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız’ın müşteki eşi Özlem Akyıldız ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sinan Arslan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

 

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Sinan Arslan, "Ben bu suçu işlemedim. İşlemediğim de açıkça ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum, 12 yıldır yatıyorum, bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da son sözlerinde mahkemeden beraatlarını talep etti.

Sinan Arslan'a müebbet hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinan Arslan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından da 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Arslan’ın ise, üzerine atılı suçlardan beraatına hükmetti. Ayrıca, dosyada firari sanık olan Emin Yılmaz’ın dosyası ise ayrıldı.

 

İddianameden detaylar

Cengiz Akyıldız’ın ölümü üzerine başlatılan soruşturma hazırlanan iddianamede, 30 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesi MHP Esenyurt İlçe Örgütünün açılışını yaptığı seçim irtibat bürosunun, 26 Ocak 2014 tarihinde bazı çocukların taşlı saldırısına uğradığı belirtildi. 6’sı çocuk 10 kişinin "PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek"le suçlandığı iddianamede, çocuklar için Bakırköy 2. Çocuk Ağır Cezada, 4 yetişkin için de Bakırköy 15. Ağır Cezada dava açıldı.

Çocuklar O.K., B.A., C.B., B.Ö., F.P. ve V.K., "kasten adam öldürmeye iştirak", "kasten yaralama" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 39 yıla kadar; Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz, "kasten adam öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından müebbet ve 52 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 6 çocuğun Cengiz Akyıldız’ın katıldığı seçim irtibat bürosunun açılışı sırasında MHP seçim otobüsüne taş atarak olayı başlattığı belirtildi. Olayın büyümesi ile bu çocukların ailelerinin de kavgaya karıştığı belirtilen iddianamede; taş, demir çubuk, testere, silahların kullanıldığı kavgada, Cengiz Akyıldız’ın aldığı kurşun yarası ile öldüğü hatırlatıldı. İddianamede, kavgayı çıkaran çocuklarla 4 yetişkinin "PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına hareket ettikleri" belirtildi.

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"
MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Gündem

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Erdoğan ve Bahçeli'den Hatay'da depremzede aileye ziyaret
Erdoğan ve Bahçeli'den Hatay'da depremzede aileye ziyaret

Gündem

Erdoğan ve Bahçeli'den Hatay'da depremzede aileye ziyaret

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'
MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

Gündem

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?
MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

Gündem

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar
Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

Siyaset

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23