MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili; "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair sorulara cevap verdi.
Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi.