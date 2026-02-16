  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması
Gündem

MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili; "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair sorulara cevap verdi.

Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi.

Yorumlar

Sahi

50 bin kişinin katili eskiyaya umut hakkı olmaz.katledilmelidir

Kudret

Neden halk oylamasını gidilmiyor
