  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler! Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir... Beyin kütlesinin %90'ı eksik olan bir adam keşfedildi: Buna rağmen... Büyük şok etkisi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan’da 4 bin etkinlik yapılacak Kardeş Azerbaycan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! İsrail Bakü'yi fena oyuna getirdi İran’da savaş alarmı! Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirildi
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

Siyonist işgal rejimi, Filistinlilerin sadece toprağını ve canını değil, yarınlarını da hedef alıyor! Batı Şeria’da vergi gelirlerine el koyarak öğretmenleri açlığa, öğrencileri ise sokaklara mahkum eden İsrail; Filistinli bir nesli cahil bırakarak boyun eğdirmeye çalışıyor. Okulların haftada 3 güne düştüğü, 14 yaşındaki çocukların kalem yerine rızık peşinde koştuğu Batı Yaka’da eğitim sistemi can çekişiyor!

#1
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Yaka'da Filistinlilerin sadece topraklarını değil, uyguladığı politikalar ve saldırganlıkla gelecek nesillerinin eğitim hakkını da elinden alıyor. İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerine el koyması, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistin yönetiminin eğitim dahil pek çok alanda bütçeden ayırdığı payı azaltmasına ve büyük bir eğitim krizine yol açtı.

#2
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

Filistin yönetiminin İsrail'in bu uygulaması nedeniyle Batı Şeria'da öğretmenlerin maaşında yüzde 60'lık kesintiye gitmesi, eğitimcileri hayatlarını sürdürebilmek için farklı işlerde çalışmaya iterken okullarda haftanın sadece 3 gününde ders verilmeye başlandı.

#3
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

İsrail ordusunun baskınları ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarından dolayı ulaşımın aksaması ya da ailelerin çocuklarının başına bir şey geleceği korkusuyla okula göndermekten çekinmesi, söz konusu krizi daha da derinleştirdi. Bölgedeki ekonomik krizin, ailelerinin geçimine destek olmak için çocukları çalışmaya itmesi de eğitim eksikliğinin bir başka boyutu olarak öne çıktı.

#4
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

“BAZI ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BIRAKTI” İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, eğitimci, öğrenci ve çocuklarla yaşanan eğitim krizini konuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da öğretmenlerin ve öğrencilerin durumunu anlatan Zenebiyye İlköğretim Okulu Müdürü Ayşe el-Hatib, öğrencilerin her hafta 5 yerine 3 gün okula gitmesinin büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, "Yani okul günleri ve ders çalışma süresi yarı yarıya azaldı. Bu, öğrenmenin yarısı, gelecek neslin yarım yetiştirilmesi demek." ifadelerini kullandı. Hatib, tüm sorunların İsrail işgalinden kaynaklandığını belirterek İsrail'in Filistin'e gelir vergilerini ödemediğini ve bunun Ramallah yönetiminin öğretmenlere ve diğer iş kollarında çalışanlara yeterli maaşı ödeyememesine yol açtığını belirtti. Öğretmenlerin maaşlarının yalnızca yüzde 60'ını alabildiğini vurgulayan Hatib, şunları söyledi: “Bu da öğretmenlerin öncelikle işlerini yeterince yapamamaları anlamına geliyor, çünkü 5 gün yerine sadece 3 gün ders veriyorlar. Bu arada öğretmenler, maaşları nedeniyle sıkıntı çekiyor, çünkü günlük yaşam masraflarını karşılamak için yeterli paraları yok." Filistinli öğretmen, yaşanan bu sorunlardan en fazla etkilenenin çocuklar, öğrenciler olduğuna dikkati çekti. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sadece ekonomik açıdan değil askeri baskı yoluyla da boğduğuna işaret eden Hatib, bazı öğretmenlerin şehir dışında yaşadığını ve askeri kontrol noktaları nedeniyle işlerine gelemediğini kaydetti. Hatib, sadece Nablus kenti çevresinde beş askeri kontrol noktası olduğunu ve haftalık üçe düşürülen eğitim günlerinin, öğretmenlerin bu kontrol noktalarından dolayı bazı günler okula ulaşamaması nedeniyle daha da aşağı indiğini vurguladı. Bazı öğretmenlerin mesleği bıraktığını aktaran Hatib, öğretmenlerin başka işler bulmasının yanı sıra ailelerin zorunlu olarak çocuklarını okuldan alıp çalışmaya gönderdiğini belirterek, "Öğrenciler, ailelerine yardım etmek için okulları, üniversiteleri, eğitimlerini bırakıp çalışmaya, para kazanmaya gidiyorlar." diye konuştu. Hatib, "Tüm dünyanın harekete geçip bunu durdurmak ve Filistin halkına, Filistinli çocuklara haklarını vermek, normal bir şekilde okula gitmelerini, güvenli koşullarda yaşamalarını, özgür olduklarını, insan olduklarını hissetmelerini sağlamak için bir şeyler yapması gerekiyor." ifadeleriyle dünyaya seslendi.

#5
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

“EKONOMİK DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ, BU YÜZDEN ÇALIŞMAM GEREKİYOR” Filistinli 12 yaşındaki öğrenci Zeyd Hasan, okul günlerinin üçe düşürülmesi nedeniyle öğretmenlerin ellerinden geleni yapsalar da kendilerine eğitim vermek için gerekli zamana sahip olmadıklarını ve birçok konuda eksik kaldıklarını dile getirdi. Okula gitmediği günlerde evde kendi başına başta İngilizce olmak üzere ders çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Hasan, yurt dışında çalışacak Filistinli bir doktor olabilmek için İngilizce öğrenmeye gayret ettiğini dile getirdi. Ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle okulu bırakarak Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir dükkanda çalışmaya başlayan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Talal Debbeyk ise "Evimizin masraflarının karşılanması için aileme yardım etmem gerekiyor. Ekonomik durumumuz çok kötü, bu yüzden çalışmam gerekiyor. Annem ve babam çalışıyor ama bu yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı. Debbeyk, iki erkek ve bir kız kardeşi olduğunu, onların okumaya devam ettiğini, kendisinin de tıpkı okula gider gibi sabah işe gittiğini akşam eve döndüğünü söyledi.

#6
Foto - Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

FİLİSTİN VERGİ GELİRLERİ, İSRAİL DENETİMİNDEN GEÇİYOR İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan "Combatants for Peace" (Barış için Savaşanlar) yöneticilerinden Suher Ganim, İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerinde kesintiye gitmesinin sadece eğitim değil, pek çok önemli sektörü etkilediğini vurguladı. Ganim, Filistin'e gelen tüm malların önce İsrail'in kontrolünden geçtiğini ve ödemelerin İsrail'e yapıldığını ancak İsrail'in Filistin yönetimine aktarması gereken vergilerin ödemesini durdurduğunu aktardı. Mevcut İsrail hükümeti göreve geldiğinde ilk kesintilerin başladığına dikkati çeken Ganim, savaşın başlamasıyla Filistin yönetiminin vergi gelirlerine İsrail tarafından el konulduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23