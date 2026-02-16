Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor

“BAZI ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BIRAKTI” İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, eğitimci, öğrenci ve çocuklarla yaşanan eğitim krizini konuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da öğretmenlerin ve öğrencilerin durumunu anlatan Zenebiyye İlköğretim Okulu Müdürü Ayşe el-Hatib, öğrencilerin her hafta 5 yerine 3 gün okula gitmesinin büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, "Yani okul günleri ve ders çalışma süresi yarı yarıya azaldı. Bu, öğrenmenin yarısı, gelecek neslin yarım yetiştirilmesi demek." ifadelerini kullandı. Hatib, tüm sorunların İsrail işgalinden kaynaklandığını belirterek İsrail'in Filistin'e gelir vergilerini ödemediğini ve bunun Ramallah yönetiminin öğretmenlere ve diğer iş kollarında çalışanlara yeterli maaşı ödeyememesine yol açtığını belirtti. Öğretmenlerin maaşlarının yalnızca yüzde 60'ını alabildiğini vurgulayan Hatib, şunları söyledi: “Bu da öğretmenlerin öncelikle işlerini yeterince yapamamaları anlamına geliyor, çünkü 5 gün yerine sadece 3 gün ders veriyorlar. Bu arada öğretmenler, maaşları nedeniyle sıkıntı çekiyor, çünkü günlük yaşam masraflarını karşılamak için yeterli paraları yok." Filistinli öğretmen, yaşanan bu sorunlardan en fazla etkilenenin çocuklar, öğrenciler olduğuna dikkati çekti. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sadece ekonomik açıdan değil askeri baskı yoluyla da boğduğuna işaret eden Hatib, bazı öğretmenlerin şehir dışında yaşadığını ve askeri kontrol noktaları nedeniyle işlerine gelemediğini kaydetti. Hatib, sadece Nablus kenti çevresinde beş askeri kontrol noktası olduğunu ve haftalık üçe düşürülen eğitim günlerinin, öğretmenlerin bu kontrol noktalarından dolayı bazı günler okula ulaşamaması nedeniyle daha da aşağı indiğini vurguladı. Bazı öğretmenlerin mesleği bıraktığını aktaran Hatib, öğretmenlerin başka işler bulmasının yanı sıra ailelerin zorunlu olarak çocuklarını okuldan alıp çalışmaya gönderdiğini belirterek, "Öğrenciler, ailelerine yardım etmek için okulları, üniversiteleri, eğitimlerini bırakıp çalışmaya, para kazanmaya gidiyorlar." diye konuştu. Hatib, "Tüm dünyanın harekete geçip bunu durdurmak ve Filistin halkına, Filistinli çocuklara haklarını vermek, normal bir şekilde okula gitmelerini, güvenli koşullarda yaşamalarını, özgür olduklarını, insan olduklarını hissetmelerini sağlamak için bir şeyler yapması gerekiyor." ifadeleriyle dünyaya seslendi.