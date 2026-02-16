  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan’da 4 bin etkinlik yapılacak
IHA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan’da 4 bin etkinlik yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 2026 Ramazan ayında da geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 4 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 2026 Ramazan ayında da geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın etkinlikle her yaştan vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Bu kapsamda çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden; konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş bir içerik ziyaretçileri bekliyor.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunuyor.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Ramazan ayının manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak İftar Programları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hep birlikte yaşanacak.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Etkinlikler; Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Foto - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan'da 4 bin etkinlik yapılacak

Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliklerin detaylı takvimine www.kulliyederamazan.com adresinden ulaşılabiliyor.

