  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler! Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir... Beyin kütlesinin %90'ı eksik olan bir adam keşfedildi: Buna rağmen... Büyük şok etkisi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan’da 4 bin etkinlik yapılacak Kardeş Azerbaycan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! İsrail Bakü'yi fena oyuna getirdi İran’da savaş alarmı! Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirildi
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...
IHA Giriş Tarihi:

Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Her daim ikisini de sıklıkla kullandığımız çay ve kahve için uzmanından dikkat çeken tespitler geldi.

#1
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, aneminin vücutta oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin düzeyinin düşmesi sonucu ortaya çıktığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, aneminin en sık görülen belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı ve soluk cilt olduğunu söyledi. Dr. Eser, "Kansızlık (anemi), toplumda sık görülmesine rağmen çoğu zaman geç fark edilen önemli bir sağlık sorunu. Özellikle uzun süren halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerinin ciddiye alınması gerekiyor" dedi.

#3
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, aneminin en sık görülen belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı ve soluk cilt olduğunu ifade ederek, "Hastalarımızın bir kısmı uzun süredir devam eden yorgunluğu günlük hayatın temposuna bağlıyor. Oysa basit bir kan testiyle kansızlık kolayca tespit edilebilir. Erken tanı, tedavi sürecini oldukça kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Aneminin birçok nedeni olduğunu belirten Eser, en yaygın türün demir eksikliği anemisi olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra B12 vitamini ve folik asit eksiklikleri, kronik hastalıklar ve bazı genetik faktörlerin ve kemik iliği yetersizlikleri dahil diğer kemik iliği hastalıkları da kansızlığa yol açabildiğini söyledi. Özellikle adet gören kadınlar, hamileler, yetersiz beslenen bireyler ve kronik hastalığı olan kişilerin risk grubunda bulunduğuna dikkat çekti.

#5
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, "Her kansızlık demir eksikliğine bağlı değildir. Yanlış ve kontrolsüz takviye kullanımı farklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka uzman değerlendirmesi sonrası tedavi planlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Demir açısından zengin besinlerin tüketilmesinin önemine değinen Eser, kırmızı et, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin beslenmede yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca C vitamininin demir emilimini artırdığını, çay ve kahvenin ise demir emilimini azaltabileceğini hatırlattı.

#7
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

Tedavi edilmediğinde aneminin kalp sorunları, gebelikte komplikasyonlar ve çocuklarda gelişim geriliği gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Eser,

#8
Foto - Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir...

düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23