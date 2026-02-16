  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, piyasadaki dolandırıcılık riskleri de katlandı.

#1
Foto - Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

Altın fiyatları yükselişe geçti. 7 bin 25 liradan işlem gören altın gözde yatırım araçlarından biri oldu. Ancak altın alırken dikkat etmek gerekiyor çünkü söylenilen ayarın da altında satışlar yapılıyor.

#2
Foto - Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

SAFLIK ORANI VE AYAR GRUPLARI Yatırım araçları gözdesi altın sağladığı yükseliş grafiği ile ilgiyi üzerine çekiyor. Vatandaşların altına olan ilgisi arttıkça piyasadaki dolandırıcılık tehlikeleri de artıyor. Vatandaşların bankalardaki yatırım hesaplarının yanı sıra fiziki olarak altın alma eğilimleri de oldukça yüksek. Fiziki altın alırken altının ayarı bazında bir fiyatlandırma yapılıyor. Altının ayarı işlenen malzemenin saflık oranını ifade ediyor. 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar ve 24 ayar olmak üzere farklı şekillerde gruplandırılan ürün seçenekleri bulunuyor.

#3
Foto - Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL Vatandaşın ve kuyumcunun gözle görerek altının ayarını ayırt etmesi mümkün olmuyor. Bu durum çift taraflı mağduriyet de yaşatabiliyor. Vatandaş 22 ayar bazında altın aldığını düşünürken daha düşük ayarda ürün satılmış olabiliyor. Bu durumda altının ayarının anlaşılması için kimyasal testlerden geçmesi gerekiyor. Ancak bu testlerin ev şartlarında yapılamıyor. Yıllardır süre gelen bu durum çoğunlukla merkezden uzak yerlerde yaşanıyor. Darphanenin dışında basılan altınlarda yaşanan bu mağduriyetten korunmak için bazı önemler alınabiliyor.

#4
Foto - Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

KİMSE GÖZLE GÖREREK TESPİT EDEMEZ Uzun zamandır yaşanan bir durum olduğunu vurgulayan Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kimse gözle görerek altının ayarını tespit edemez bu mümkün değil.

#5
Foto - Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

Bu kuyumcular açısından da alış esnasında bir risk bundan dolayı kimyasal mekanik testler yapıyorlar. Vatandaş aldığı altının faturasını veya fişini mutlaka almalı olumsuz bir durumda elinde belge olmuş olacak. Altın aldıktan sonra güvenemediğiniz noktada aynı altın başka kuyumculardan teyit ettirilebiliyor. Vatandaş diğer kuyumcuya da güvenmiyorum derse kuyumcular odası gibi noktalara başvurabilir. Ancak bu işlemleri vatandaş pek fazla yapmıyor bunun için sıklıkla tercih ettiğiniz güvendiğiniz kuyumcuyu tercih etmek iyi bir seçenek olacaktır." ifadelerini kullandı./ kaynak: NTV

