Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler!

Bu kuyumcular açısından da alış esnasında bir risk bundan dolayı kimyasal mekanik testler yapıyorlar. Vatandaş aldığı altının faturasını veya fişini mutlaka almalı olumsuz bir durumda elinde belge olmuş olacak. Altın aldıktan sonra güvenemediğiniz noktada aynı altın başka kuyumculardan teyit ettirilebiliyor. Vatandaş diğer kuyumcuya da güvenmiyorum derse kuyumcular odası gibi noktalara başvurabilir. Ancak bu işlemleri vatandaş pek fazla yapmıyor bunun için sıklıkla tercih ettiğiniz güvendiğiniz kuyumcuyu tercih etmek iyi bir seçenek olacaktır." ifadelerini kullandı./ kaynak: NTV