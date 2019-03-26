MHP’li Erkan Akçay: Cumhur İttifakı birliktir, berekettir, kardeşliktir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 31 Mart çalışmalarına 3 ilçede devam etti. Programına Saruhanlı’da başlayan Akçay Kırkağaç ve Soma’da da çalışmalarda bulundu. MHP ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldikten sonra Cumhur İttifakı seçim bürolarını ziyaret eden Akçay Cumhur İttifakının Manisa’da yakaladığı uyumla 31 Mart’ta büyükşehir belediyesi ve 17 ilçede başarıya ulaşacaklarını söyledi. MHP’li Akçay’a MHP Manisa il başkanı Ömer Baysal, il başkan yardımcıları Mehmet Ödevli, Gökhan Hilmi Gülsoy ve Boran Özseyhan, MHP il sekreteri Erdal Tengiz ile Saruhanlı ilçe başkanı Baki Ulu, Kırkağaç ilçe başkanı Halil Boğaz ve Soma ilçe başkanı Adem Yıldırım eşlik etti.

Partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Akçay “31 Mart seçimlerine kalan 7 günde 7/24 çalışacağız. ‘Öncem ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ ilkemizle Cumhur’un zaferi için çalışacağız. Durmak, beklemek, gecikmek, geriye düşmek asla yok. İnandık, başaracağız” dedi.

Erkan Akçay Soma 13 Eylül Mahallesinde düzenlenen mitingde de bir konuşma yaparak Cumhur İttifakı Soma Belediye Başkan Adayı Ali Tulup’a ve Cumhur İttifakının tüm belediye başkan adaylarına destek istedi. Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz akşamı Türk milletinin birlik ve beraberliği ülküsüyle milletimizin iradesiyle kurulduğuna dikkat çeken Akçay “Cumhur İttifakı birliktir, berekettir, dirliktir, kardeşliktir. Cumhur İttifakı 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı içindir. Bu ruh Soma’da vardır. Bu irade tüm Manisa’ya hâkimdir. İnşallah 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkarak milli bekamızı, milli birliğimizi ve sarsılmaz beraberliğimizi güçlendireceğiz. ” dedi.

“31 Mart’ta milli bekayı güvenceye alacağız”

Akçay konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı iki partinin seçim işbirliğinin ötesinde bir anlamı vardır. Bu ittifak önce ülkem ve milletim diyenlerin ittifakıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız ellerini kenetlemek suretiyle bu birliği göstermiştir. Gönül isterdi ki karşı ittifakın 4 genel başkanı da yiğitçe ortaya çıkıp kendilerini milletin huzurunda takdire sunsunlar. CHP-İP-SP merkeze HDP’yi alarak bir ittifak yürütüyorlar ve bunu da milletimizden saklamak istiyorlar. Ülkemizin varlığı, birliği ve istikbali için hiçbir kaygı taşımadıklarını açık açık ifade ediyorlar. Diyorlar ki beka tehdidi yok. İşte bu sözleri onların gaflet ve delalete düştüklerinin ifadesidir.Bunlar için domates, patlıcan kadar milletimizin birlik ve bütünlüğünün değeri yok.

Cumhur İttifakı bizzat cumhurla yapılan bir ittifaktır. İttifakımızın her adımı şeffaftır, sizlerin gözleri önünde cereyan etmektedir. Cumhur İttifakı pazarlıkla değil, ‘önce ülkem ve milletim’ ülküsüyle kuruldu, Türk milletinin desteğiyle yoğunlaştı. Güçlü ve büyük Türkiye için milletimizin sağduyusu ve desteğiyle mücadele ediyoruz. Ülkemize yönelen tehditleri yok etmek istiyoruz. Terör destekçilerinin belediyelerimizi ele geçirmesini engelleyeceğiz. Türkiye düşmanı, Türk düşmanı, ekmek ve alın teri düşmanı zihniyetin belediyelere doluşmasına fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart’ta milli bekayı güvenceye alacağız. Bunun için diyoruz ki, ‘Beka için milli karar, Cumhur için istikrar.”