Bakanlıktan o avukata yalanlama: Mülakatlarda liyakat terazisinden şaşılmadı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hakim ve savcı yardımcılığı mülakatları sonucuyla ilgili attığı mesajın ardından sosyal medya hesabından göndermelerde bulunan Trabzon Barosu avukatı Fatih Özcan, Türkiye 17'incisi ve 41'incisi olduğu yazılı sınavlardan sonra girdiği mülakatlarda başarısız olduğunu ifade edip, sonuçlar üzerinden Bakanlığı hedef almıştı.

''Kul hakkı yiyen, yenmesine müsaade eden hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz'' sözlerini sarfeden Özcan, mülakatlarda liyakat ilkesinin gözetilmediğini savunmuştu.

Hayalkırıklığı yaşadığı sonuçlar üzerinden Adalet Bakanlığı'nı hedef alan Özcan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, şahsın geçmiş dönemde sosyal medya platformlarında farklı bir hesap üzerinden (“Edit_Reyiz”) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine yönelik alaycı ve küçük düşürücü nitelikte içerikler hazırlayıp paylaştığı ortaya çıktı.

İDDİALARA CEVAP VERİLDİ

Konu ile ilgili adli kaynaklardan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, hâkimlik ve savcılık mülakatlarına ilişkin yapılan paylaşımlarda; mülakat sürecinde liyakat ilkesinin gözetilmediği, yüksek puan alan adayların elendiği ve değerlendirmelerin objektif kriterlere dayanmadığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği görülmüştür. Hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul süreci; yalnızca yazılı sınav puanından ibaret olmayıp, ilgili mevzuat çerçevesinde adayların mesleğin gerektirdiği nitelikler, temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, ifade yeteneği, mesleki yeterlilik, genel tutum ve davranışları ile kamu görevinin gerektirdiği güven ve sorumluluk bilinci yönünden bütüncül şekilde değerlendirildiği bir süreçtir.

TEK KRİTER YAZILI PUANI DEĞİL!

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından özellikle vurgulamak gerekir ki; hâkimlik ve savcılık mesleği, yalnızca akademik başarı veya sınav puanı ile değil, aynı zamanda mesleğin gerektirdiği vakar, tarafsızlık, güvenilirlik, temsil kabiliyeti ve kamu hizmetine uygunluk kriterleriyle birlikte değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, mülakat sonuçları üzerinden “liyakat dışı değerlendirme yapıldığı”, “yüksek puan alan adayların keyfî şekilde elendiği” veya “başka kriterlerin esas alındığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hâkimlik ve savcılık mülakat süreçleri; ilgili mevzuat, kurul değerlendirmeleri ve adaylara ilişkin tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak yürütülmektedir.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Fatih Özcan isimli şahsın, 2020 yılında sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter’da ‘Edit_Reyiz’ rumuzlu hesap üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine yönelik video paylaşımlar yaptığı; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/67320 sayılı dosyası kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu yönünden işlem yapıldığı;

Ayrıca şahsın yakın akrabası olan amcası Hasan Özcan hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında 2016 yılında Trabzon ilinde adli işlem yapıldığı, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmaktayken, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı tespit edilmiştir."