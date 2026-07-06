Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

İngiliz basınının ve dönemin emperyalist çevrelerinin Sultan Abdülhamid'i hedef alan sistematik kara propagandasını neden milletimize anlatmıyorsunuz? Theodor Herzl'in Filistin'de toprak satın alma teklifine Sultan Abdülhamid'in 'Bir karış dahi satmam.' anlayışıyla karşı çıktığını neden gündeme getirmiyorsunuz? Tarihçiler arasında bu sürecin ayrıntıları tartışılsa da, Abdülhamid'in Filistin konusunda satışa sıcak bakmadığı tarihî kayıtlarla bilinmektedir. İngiliz emperyalizminin Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik politikalarını, Siyonist hareketin o dönemdeki girişimlerini ve büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki baskılarını neden anlatmıyorsunuz?" Yazıcı açıklamasında, Sultan II. Abdülhamid'e yönelik olumsuz algının önemli ölçüde dönemin uluslararası propaganda faaliyetleriyle şekillendiğini savunarak şöyle devam etti: "'Kızıl Sultan' ifadesi, Abdülhamid döneminde özellikle Avrupa kamuoyunda yaygınlaştırılan siyasi bir söylem olarak tarihe geçmiştir. Bugün tarihçiler arasında farklı değerlendirmeler bulunsa da, bu propagandanın uluslararası boyutunu görmezden gelmek tarihî gerçeklerin yalnızca bir kısmını anlatmaktır.