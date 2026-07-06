Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, emekli Bakan Hüseyin Çelik'in Sultan II. Abdülhamid ve Payitaht Abdülhamid dizisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik'in değerlendirmelerinin tarihî gerçekleri eksik bıraktığını ifade eden Yazıcı, "Sultan II. Abdülhamid'i eleştirirken, ona karşı yürütülen uluslararası propaganda savaşını neden görmezden geliyorsunuz?" diye sordu.