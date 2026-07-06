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Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

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Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, emekli Bakan Hüseyin Çelik'in Sultan II. Abdülhamid ve Payitaht Abdülhamid dizisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik'in değerlendirmelerinin tarihî gerçekleri eksik bıraktığını ifade eden Yazıcı, "Sultan II. Abdülhamid'i eleştirirken, ona karşı yürütülen uluslararası propaganda savaşını neden görmezden geliyorsunuz?" diye sordu.

#1
Foto - Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emekli Bakan Sayın Hüseyin Çelik'in Sultan II. Abdülhamid hakkında yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Tarih, ideolojik ezberlerle değil; arşiv belgeleri, diplomatik yazışmalar ve dönemin şartları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Sultan II. Abdülhamid Han, yalnızca Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı değil, parçalanmak istenen bir imparatorluğu yaklaşık otuz üç yıl boyunca ayakta tutmayı başaran önemli bir devlet adamıdır. Bugün Osmanlı Arşivi'nde bulunan binlerce belge, onun eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar birçok alanda gerçekleştirdiği reformları açıkça ortaya koymaktadır.

#2
Foto - Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

Hicaz Demiryolu'nun inşası, modern okul ve hastanelerin açılması, telgraf ağının imparatorluğun en ücra köşelerine kadar ulaştırılması ve devletin istihbarat yapısının güçlendirilmesi tarihî bir gerçektir. Bunlar görmezden gelinerek yapılan değerlendirmeler eksik kalmaya mahkûmdur." Yazıcı, Hüseyin Çelik'e şu soruları yöneltti: "Sayın emekli Bakan... Madem Sultan II. Abdülhamid'in 'Uluhakan' olmadığını iddia ediyorsunuz, aynı cesaretle 'Kızıl Sultan' propagandasının nasıl üretildiğini anlatan bir YouTube programı da yapacak mısınız?

#3
Foto - Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

İngiliz basınının ve dönemin emperyalist çevrelerinin Sultan Abdülhamid'i hedef alan sistematik kara propagandasını neden milletimize anlatmıyorsunuz? Theodor Herzl'in Filistin'de toprak satın alma teklifine Sultan Abdülhamid'in 'Bir karış dahi satmam.' anlayışıyla karşı çıktığını neden gündeme getirmiyorsunuz? Tarihçiler arasında bu sürecin ayrıntıları tartışılsa da, Abdülhamid'in Filistin konusunda satışa sıcak bakmadığı tarihî kayıtlarla bilinmektedir. İngiliz emperyalizminin Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik politikalarını, Siyonist hareketin o dönemdeki girişimlerini ve büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki baskılarını neden anlatmıyorsunuz?" Yazıcı açıklamasında, Sultan II. Abdülhamid'e yönelik olumsuz algının önemli ölçüde dönemin uluslararası propaganda faaliyetleriyle şekillendiğini savunarak şöyle devam etti: "'Kızıl Sultan' ifadesi, Abdülhamid döneminde özellikle Avrupa kamuoyunda yaygınlaştırılan siyasi bir söylem olarak tarihe geçmiştir. Bugün tarihçiler arasında farklı değerlendirmeler bulunsa da, bu propagandanın uluslararası boyutunu görmezden gelmek tarihî gerçeklerin yalnızca bir kısmını anlatmaktır.

#4
Foto - Turgay Yazıcı'dan emekli bakan Hüseyin Çelik'e sert tepki: Abdülhamid'i eleştirirken emperyalizmin propagandasını da anlatın!

Sultan II. Abdülhamid'i eleştirmek elbette herkesin hakkıdır. Ancak aynı tarihî dürüstlükle onun devlet adamlığını, diplomatik başarısını ve Osmanlı Devleti'ni yıllarca ayakta tutan siyasetini de anlatmak gerekir." Açıklamasının sonunda dikkat çeken ifadeler kullanan Yazıcı, "Sayın emekli Bakan, Abdülhamid Han'ı kimlerin hedef aldığına tarih boyunca bakınız. Osmanlı'nın zayıflamasını isteyen emperyalist çevreler, ayrılıkçı hareketler ve Türkiye'nin tarihî mirasıyla hesaplaşan anlayışlar Sultan Abdülhamid'i hiçbir zaman sevmedi. Siz de tarih anlatıyorsanız, milletimize bütün resmi gösterin. Sadece eleştirmekle yetinmeyin; emperyalizmin yürüttüğü propaganda savaşını da anlatın. O zaman kamuoyu sizi çok daha sağlıklı değerlendirecektir." dedi. Yazıcı, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak Sultan II. Abdülhamid'in mirasını arşiv belgeleri ve ilmî çalışmalar ışığında anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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