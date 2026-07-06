Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber
Manisa'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.
Sarnıç ve Encekler Mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve otluk alanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangınlara 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı müdahale etti.
Mahalle sakinleri de tankerler ve traktörleriyle ekiplere destek verdi.
Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, Sarnıç Mahallesi'nde anız alanda başlayan yangında 50 dönüm, Encekler Mahallesi'nde 10 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.
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