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Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

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Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Manisa'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.

#1
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Sarnıç ve Encekler Mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve otluk alanda yangın çıktı.

#2
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Yangınlara 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı müdahale etti.

#4
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Mahalle sakinleri de tankerler ve traktörleriyle ekiplere destek verdi.

#5
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, Sarnıç Mahallesi'nde anız alanda başlayan yangında 50 dönüm, Encekler Mahallesi'nde 10 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

#6
Foto - Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.

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