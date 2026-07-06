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Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

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Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

İstanbul'un Kartal ilçesinde akşam saatlerinde tek katlı metruk bir gecekondunun içinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

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Foto - Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıkan feci olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Foto - Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

Metruk yapıda hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğinin kesinleşmesi üzerine, polis ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

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Foto - Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçerken tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Foto - Sokaktan geçenler fark etti! İstanbul'da metruk gecekonduda yangın

KİMLİĞİ BELİRSİZ Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA

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