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Yaşam Kavurucu sıcakta nehre akın ettiler! Burası Afrika değil, Muş
Yaşam

Kavurucu sıcakta nehre akın ettiler! Burası Afrika değil, Muş

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Muş Hasköy'de kavurucu sıcaklardan bunalan manda sürüleri, serinlemek için Karasu Nehri’ne girdi. Afrika savanlarını andıran görüntülerin oluştuğu bölgede mandalar, öğle saatlerinde yaklaşık 3 saat suda kaldı.

Muş’un Hasköy ilçesinde etkisini artıran sıcak hava, Karasu Nehri’nde Afrika’yı andıran görüntüler ortaya çıkardı.

 

Hasköy’e bağlı Karakütük köyünde manda sürülerini otlatan çobanlar, öğle sıcağında mandaları Karasu Nehri’ne getiriyor. Yaklaşık üç saat suda kalan mandalar hem serinliyor hem de yüksek sıcaklığa bağlı stres riskini azaltıyor. Suda geçirilen süre, mandaların derilerindeki parazit yükünü azaltarak çeşitli deri hastalıklarına karşı da koruma sağlıyor. Bu doğal serinleme molası, mandaların daha verimli beslenmelerine de katkı sunarak, süt verimlerini artırıyor.

 

Mandaları sıcaklardan korumak için Karasu Nehri kenarına getiren çoban Yusuf Kılıçarslan, "Mandaları sabah saat 08.00'de toplayıp meraya götürüyoruz. Öğle saatlerine kadar otlatıyoruz. Mandalar sıcak havaya dayanamıyor. Daha sonra Karasu kenarına götürüp serinlemelerini sağlıyoruz. Akşam saat 07.00 civarında da tekrar eve getiriyoruz. Sürekli gölgelik alanlara geçmeye çalışıyoruz, çünkü sıcaklar gerçekten bunaltıcı" dedi.

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