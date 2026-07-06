Galatasaray, Premier Lig'den iki ismi listeye aldı! 58 milyon Euro'luk orta saha hesabı
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Galatasaray yeni sezon planlamasında orta sahayı genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemine giren Evertonlı Tim Iroegbunam ile Chelseali Andrey Santos’un toplam piyasa değeri yaklaşık 58 milyon euroya ulaşıyor.
Galatasaray’da transfer çalışmaları 10+4 yabancı kuralı çerçevesinde şekillenirken, yönetim Premier Lig pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılılar, orta sahada hem rotasyonu genişletecek hem de ilerleyen yıllar için değer oluşturabilecek iki genç oyuncuyu takibe aldı.
Everton’dan Tim Iroegbunam hamlesi
Transferfeed’in haberine göre Galatasaray’ın radarındaki isimlerden biri Tim Iroegbunam oldu. Everton forması giyen 23 yaşındaki orta saha, top kapma becerisi, pres gücü ve fiziksel direnciyle öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro olan Iroegbunam’ın sözleşmesinde son yıla girilmiş olması, sarı-kırmızılıların bu ismi yakından izlemesinde önemli bir detay olarak görülüyor.
Chelsea’den daha zor hedef: Andrey Santos
Galatasaray’ın listesindeki diğer oyuncu ise Chelsea’nin Brezilyalı orta sahası Andrey Santos... 22 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 40 milyon euroluk piyasa değeriyle bu planın en maliyetli ismi durumunda...
Santos, geride kalan sezonda Premier Lig’de 43 maçta görev aldı ve 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Pas kalitesi, ceza sahasına yaptığı koşular ve şut tehdidiyle iki yönlü orta saha profiline sahip olan Brezilyalı oyuncunun transferi, maliyeti nedeniyle daha zor görünüyor.
Toplam değer 58 milyon euroya çıkıyor
Galatasaray’ın gündemindeki iki Premier Lig oyuncusunun toplam piyasa değeri yaklaşık 58 milyon euroyu buluyor. Yönetimin iki oyuncu için şartları değerlendirdiği, özellikle maliyet ve yabancı kontenjanı hesabına göre yol haritasını netleştireceği ifade ediliyor.