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Dünya Merz: Ankara'da yeni bir NATO ruhu doğacak
Dünya

Merz: Ankara'da yeni bir NATO ruhu doğacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Merz: Ankara'da yeni bir NATO ruhu doğacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'nde "bir Ankara ruhu oluşmasını" umduğunu açıkladı. Tarihi zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dahil olmak üzere liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Merz, Almanya'nın savunma harcamalarını iki katına çıkararak GSYİH'nin yüzde 5'i hedefine planlanandan önce ulaşacağını ve Avrupa'nın kendi güvenliği için mali açıdan daha fazla sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde "bir Ankara ruhu oluşmasını umduğu" bildirildi.

Alman hükümet çevrelerine göre Ankara'da düzenlenecek 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Lahey'de geçen yıl yapılan NATO zirvesinin ardından ilk ara değerlendirme için bir fırsat olacak.

Zirveyle ilgili bilgi veren hükümet kaynaklarından bir yetkili, son 12 ayda Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 100 milyar eurodan fazla arttırdığını belirterek, sadece Almanya’nın savunma harcamalarını yaklaşık 25 milyar euro arttırarak 124 milyar euroya çıkardığına işaret etti.

Yetkili böylelikle Almanya’nın savunma harcamalarını 2022’ye kıyasla iki katına yükselttiğini kaydetti.

Almanya’nın savunma harcamalarını 2029’da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı planladığı bilgisini paylaşan yetkili, bunun ülkesinin bunu Lahey’deki zirvede kararlaştırılan tarihten önce gerçekleştirileceği anlamına geldiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in son haftalarda Ankara’daki NATO Zirvesi'ne ilişkin E5 ülkelerinin liderleriyle ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü anımsatan yetkili, Şansölye Merz’in zirvede "Ankara ruhunun oluşmasını umduğunu" ve "bunun için çalıştığını" ifade etti.

Yetkili, zirveden Avrupalıların kendi güvenlikleri için hem mali açıdan hem de savunma sanayisindeki iş birliği yoluyla daha fazla sorumluluk üstlendiklerine dair bir sinyal çıkması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz Avrupalılar daha büyük sorumluluklar üstleniyoruz." diyen yetkili, Avrupalı savunma bakanlarının savunma iş birliği konusunda ortak bir bildiri üzerinde çalıştığını söyledi.

Zirvede Ukrayna konusunun önemli bir rol alacağına değinen yetkili, burada Ukrayna’ya sağlanacak desteğin ele alınacağı, siyasi açıdan da Ankara'da Ukrayna konusunda transatlantik uyumun daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yetkili, Ankara’da İran konusunun da ele alınacağına dikkati çekerek, Almanya Başbakanı’nın ve müttefiklerin ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını anımsattı.

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