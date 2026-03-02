MHP’li Başkan ile Meclis Üyesi Arasında Arbede

Giresun’un Eynesil ilçesinde, MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Topal arasında yaşanan anlaşmazlık fiziksel kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, iki isim arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay sırasında başka kişilerin de kavgaya dahil olduğu ve havaya ateş açıldığı ileri sürüldü.

Çıkan arbedede yaralandığı öne sürülen Başkan Güdük’ün hastaneye giderek darp raporu aldığı ve karşı taraftan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.