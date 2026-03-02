  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı! İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü Türkiye’den diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman ile görüştü Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp... Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı Orta Doğu yanıyor! Irak’a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var CHP’lilerin demokrasi anlayışı bu kadar! Hizmet edene teşekkür etti, linci yedi
Siyaset MHP’li Başkan ile Meclis Üyesi Arasında Arbede
Siyaset

MHP’li Başkan ile Meclis Üyesi Arasında Arbede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP’li Başkan ile Meclis Üyesi Arasında Arbede

Giresun’un Eynesil ilçesinde, MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Topal arasında yaşanan anlaşmazlık fiziksel kavgaya dönüştü.

Giresun’un Eynesil ilçesinde, MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Topal arasında yaşanan anlaşmazlık fiziksel kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, iki isim arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay sırasında başka kişilerin de kavgaya dahil olduğu ve havaya ateş açıldığı ileri sürüldü.

Çıkan arbedede yaralandığı öne sürülen Başkan Güdük’ün hastaneye giderek darp raporu aldığı ve karşı taraftan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23