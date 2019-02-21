MHP'li başkan adayı hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir, geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından hayatın kaybetti.21 Şubat 2019 Perşembe 16:59
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir (59), geçirdiği ameliyatının ardından hayatını kaybetti.
Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, MHP’nin 1 yıldır teşkilat başkanlığını yapan Galip Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den belediye başkan adayı oldu. Demir, 3 gün önce Balıkesir Şehir Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı oldu.
Ameliyatın ardından toparlayamadı
Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Galip Demir, dün hayatını kaybetti. Galip Demir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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