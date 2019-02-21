MHP'li başkan adayı hayatını kaybetti Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir, geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından hayatın kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir (59), geçirdiği ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, MHP’nin 1 yıldır teşkilat başkanlığını yapan Galip Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den belediye başkan adayı oldu. Demir, 3 gün önce Balıkesir Şehir Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından toparlayamadı Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Galip Demir, dün hayatını kaybetti. Galip Demir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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