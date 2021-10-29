MHP’li Arzu Erdem’den CHP’ye yönelik zehir zemberek sözler: CHP bir güvenlik ve milli beka sorunudur!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Keimal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ, PKK/YPG’ye yönelik çıkışlarına A Haber canlı yayında konuşan MHP’li Arzu Erdem’den sert tepki geldi.

“Terörist heykelinin önünde resim veren mi milli hassasiyeti koruyor?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘milli hassasiyetler’ konusuna ilişkin sözlerine tepki gösteren MHP’li Arzu Erdem, şunları söyledi:

“Kandil’le, FETÖ ile işbirliği yapanlar mı milli hassasiyetleri koruyor? Aynı şekilde 10 Kasım’da Anıtkabir’e gidip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıp, Diyarbakır’da terörist heykelinin önünde resim veren mi milli hassasiyeti koruyor? Aynı şekilde Öcalan ve Atatürk posterlerinin yanyana sergilendiği mitinglere gidenler mi acaba milli hassasiyetleri koruyor? Bunu Türk milletinin vicdanına teslim ediyorum.”

“CHP bir güvenlik sorunudur”

KHK’lılara ve FETÖ’cü teröristlere CHP’nin açık bir şekilde sahip çıktığına işaret eden Arzu Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

“ Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, bir güvenlik sorunu haline gelmiştir ülkemizde. Çok açık ve net söylüyorum. CHP bir güvenlik sorunudur. Milli Beka sorunudur. O sorunun önünde de tek duracak olan, Milli Bekanın sağlanması noktasında Cumhur İttifakı’dır. Bunu da Türk milleti mutlaka takdir buyuracaktır.”









