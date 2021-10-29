  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MHP’li Arzu Erdem’den CHP’ye yönelik zehir zemberek sözler: CHP bir güvenlik ve milli beka sorunudur!
Gündem

MHP’li Arzu Erdem’den CHP’ye yönelik zehir zemberek sözler: CHP bir güvenlik ve milli beka sorunudur!

A Haber canlı yayınında konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Erdem, “CHP bir güvenlik sorunudur. Milli beka sorunudur.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 03:29:00 - 2021-10-29 03:30:06

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

CHP Genel Başkanı Keimal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ, PKK/YPG’ye yönelik çıkışlarına A Haber canlı yayında konuşan MHP’li Arzu Erdem’den sert tepki geldi.  

“Terörist heykelinin önünde resim veren mi milli hassasiyeti koruyor?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘milli hassasiyetler’ konusuna ilişkin sözlerine tepki gösteren MHP’li Arzu Erdem, şunları söyledi: 

“Kandil’le, FETÖ ile işbirliği yapanlar mı milli hassasiyetleri koruyor? Aynı şekilde 10 Kasım’da Anıtkabir’e gidip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıp, Diyarbakır’da terörist heykelinin önünde resim veren mi milli hassasiyeti koruyor? Aynı şekilde Öcalan ve Atatürk posterlerinin yanyana sergilendiği mitinglere gidenler mi acaba milli hassasiyetleri koruyor? Bunu Türk milletinin vicdanına teslim ediyorum.” 

“CHP bir güvenlik sorunudur”

KHK’lılara ve FETÖ’cü teröristlere CHP’nin açık bir şekilde sahip çıktığına işaret eden Arzu Erdem, sözlerini şöyle tamamladı: 

 “ Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, bir güvenlik sorunu haline gelmiştir ülkemizde. Çok açık ve net söylüyorum. CHP bir güvenlik sorunudur. Milli Beka sorunudur. O sorunun önünde de tek duracak olan, Milli Bekanın sağlanması noktasında Cumhur İttifakı’dır. Bunu da Türk milleti mutlaka takdir buyuracaktır.” 





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadın tüm pislikleri ortaya saçtı
Medya

Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadın tüm pislikleri ortaya saçtı

Berdan Mardini'den gayri ahlaki olarak evlilik dışı çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ispatlayan Yeliz Erçin isimli kadın, Mardini hakkında ..
'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi
Medya

'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi

Devletin alenen karalandığı Halk TV, Ankara bürosunu kapatma kararı alarak çalışanların işine son verdi.
Rusya'dan skandal karar!
Dünya

Rusya'dan skandal karar!

Rus silahlı güçleri tarafından gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i tutuklu yargılanma süresi Rus ma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay