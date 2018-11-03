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MHP'den yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, parti olarak halkta karşılığı olan, belirli kriterleri taşıyan adaylarla seçime gideceklerini söyledi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 21:14
MHP'den yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, partisinin, Kütahya Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlediği istişare toplantısına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, başta Ankara olmak üzere Kütahya ve bütün illerin belediye başkanlıklarını alacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların MHP’ye teveccüh gösterdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisine 'Yüzde 2-3.' diyenlere, 'Böyle bir parti kalmadı.' diyenlere milletimiz cevap vermiştir. 31 Mart yerel seçimlerinde de milletimiz cevap verecektir. Burada inşallah ilk defa Kütahya Belediyesini alacağız. Elimizdeki belediye sayımızı ikiye katlayacağız. Belediyecilik farklı bir şey. Milletvekili veya bakan olursunuz, başka makamlarda bulunursunuz ama memleketinize, bulunduğunuz bölgeye bir belediye başkanı kadar hizmet edemezsiniz çünkü belediyenin kendi bütçesi başkanın elindedir."

'Adaylarda liyakat ve ehliyet aranacak'

Belediye başkanı adaylarını belirleme kriterlerinde liyakati arayacaklarını ve halkta karşılığı olan kişilerle seçime gireceklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı, mutlaka ve mutlaka liyakatli, ehliyetli, halka karşı tevazulu, memleketine hizmet eden, Milliyetçi Hareket Partisinde de siyasetini devam ettiren nitelikte, kabiliyette ve beceride olacak. Bu manada aday adaylarımıza, teşkilatımıza, hepimize iş düşüyor. Halkta karşılığı olan, belirli kriterleri taşıyan arkadaşlarımızla seçime gidip hedeflerimize ulaşacağız."

MHP İl başkanı Ferhan Yıldırım da yerel seçimlerde başarıya odaklandıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:14
  1. Kütahya
  2. Ankara
  3. mhp
  4. Yaşar Yıldırım

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