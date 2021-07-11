MHP'den Tunç Soyer'e sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, müsilaj açısından İzmir Körfezinin de tehdit altında olduğuna dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Heykel sayma ihalesine çıkmak yerine foseptik tespiti yapsanız daha yararlı olacaktır.” diye tepki gösterdi.

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şovdan bilimsellik çıkmaz

"Soyer 'bilimsel verilere göre İzmir Körfezinde müsilaj ihtimali yok' demiş. Fakat musilaj Soyer’in dalması ile görünmez. Belediye Başkanının şovundan bilimsel veri elde edilmez. Bilimsel veriler, kanıtlanabilir yöntemlerle üretilir. Bu verileri değerlendirmek de erbabına düşer.”

İzmirliye karşı şeffaf olun

Soyer kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılma işinin devam ettiğini söylemiş. Fakat İzmir’deki durum oldukça vahim. Ne kadarını tamamladınız ve süreci ne zaman bitireceksiniz? İzmirliye karşı şeffaf olun.

Heykel yerine foseptik saysanız daha iyi olacak

Bakanlık aracılığı ile verdiğimiz fosseptik soru önergesine Büyükşehir Belediyesinin verdiği cevapta, bu foseptiklerin sızdırmasız olduğunu düşündüklerini söylemişler. Ama gittik, gördük, denetledik demeden, oturup düşünmüşler.

Heykel sayma ihalesine çıkmak yerine foseptik tespiti yapsanız daha yararlı olacaktır. Bu tespit işini belediye kendi personeli eliyle yapamıyorsa onu da ihale edebilirdi. Hiç değilse, şehrimize bir katkı sağlardınız.

İzmir Körfezini kirletmeyi bir an önce durdurun. Dünden beri birikenlerin üstünü örttüğünüz gibi, bundan sonra oluşacak tüm problemlerin sorumlusu sizsiniz. Kirlettikten sonra temizledik diye böbürlenmek yüzsüzlük olmaz mı?

Arıtma tesislerini düzgün çalıştırın

Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut arıtma tesislerini düzgün çalıştırın. Arıtılmadan körfeze giren kirli sular var. Sellerle ve sızıntı sularla tarım alanlarından gelen sular da körfezi kirletiyor. Deniz deşarjı yaptığınız atık suyu da öncelikle tam arıtın.

Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksular 600 m uzunluğunda bir deniz deşarj hattı ile İzmir Körfezinin orta körfez bölümünde 25 m derine deşarj edilmektedir. Yani atıksu arıtma tesisinden gelen atıksu körfezin ortasında denize veriliyor.

İzmir Körfezi alarm veriyor

Alg patlaması denilen fitoplanktonun aşırı çoğalması olayı İzmir Körfezinde zaman zaman geçmiş yıllarda da yakın zamanda da gözlenmektedir. Deniz marulunun körfezde aşırı çoğalması sorunun işareti zaten.

İzmir Körfezi alarm veriyor. Kirlenme durdurulmazsa İzmir müsilajı mumla arayacak duruma gelebilecektir. Kirleticilerin önlenmesi, yağmur suyu kanallarının tamamlanması ve deniz deşarjı öncesi tam arıtma yapılması gibi önlemler bir an önce alınmalıdır.

İzmir’i kokuya boğmayın, Körfezi koruyun. Bir de Kordon’da dalış yapın, görebildiklerinizi paylaşın."