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Gündem MHP’den Rize’deki sel sonrası flaş karar
Gündem

MHP’den Rize’deki sel sonrası flaş karar

Rize’de meydana gelen sel felaketi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla incelemede bulunmak ve bölge halkının sıkıntılarını paylaşmak üzere milletvekillerinden bir heyet oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:50:00 - 2021-07-15 16:02:36

 Yeni Akit  ANKARA 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Rize’deki sel için heyet oluşturulduğunu ifade etti.

'Bizleri de derin üzüntüye boğmuştur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "14 Temmuz 2021’de Rize’de meydana gelen sel felaketi, bütün Türkiye’yi olduğu gibi, bizleri de derin üzüntüye boğmuştur. Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

'MHP heyeti en kısa sürede bölgeye intikal edecek'

Yalçın, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım’ın başkanlığında, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MYK üyesi Afşin Birben, MYK üyesi Musa Küçük, Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal’dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal edeceklerdir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.

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