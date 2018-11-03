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MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Şekerci, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirtti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, yerel seçimler öncesi partisinin genel merkezinin başlattığı teşkilatlarla istişare toplantısı programı kapsamında merkez yönetim üyeleri Necmi Yıldırım ve İbrahim Özbay ile Burdur'a geldi.

İl Başkanlığında gazetecilere açıklamada bulunan Kadir Şekerci, "İl teşkilatımızın bütün kademeleriyle istişare edeceğiz. Bunun en önemli ayaklarından birisi önümüzdeki yerel seçimler. Yerel seçimlerde MHP'nin yol haritası daha önceden başlamıştı. Adaylarımızı hızlı şekilde teşkilatlarımızla belirleyerek yol haritamızı en sağlıklı şekilde çizmek üzere buradayız" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİK'

Yerel seçimlerde ittifaka kapıların tamamen kapanıp kapanmadığı sorusunu da cevaplayan Kadir Şekerci, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini kaydetti. Kadir Şekerci, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerinde özellikle durduğu Cumhur İttifakı ile başlayan süreç devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifakın yerel seçimlerde de oluşması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bunun belli nedenleri vardır. Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye ve Türk milletinin geleceği açısından önemini özellikle vurgulamıştır. Biz bu ittifakın olması noktasında elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte liderimizin ve Sayın Cumhurbaşkanının belirleyeceği unsurlar dahilinde ne olacağını görürüz. Ancak biz şu anda bütün iller ve ilçelerimizde adaylarımızı çıkartıp, normal şekilde seçime giriyormuş gibi hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İnşallah bu noktada da en iyi başarıyı Türk milleti adına alma noktasında mücadele edeceğiz."

'SAYIN LİDERLER BELİRLEYECEK'

Sürecin MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yol haritasında belirlenebileceğini aktaran Kadir Şekerci, "İttifaka kapıların tamamen kapalı olup olmadığını sayın liderler belirleyecek. Biz bir siyasi partiyiz. Sadece ve sadece ülkenin yarınları için yerel seçimlerde bu ittifakın devam etmesi noktasında Sayın Genel Başkanımız çok büyük bir özveri göstermiş ve bunun adımını da net olarak atmıştır. Ama oradan gelen tepkiler karşısında bunun şu anda mümkün olmadığı görülmekle beraber en son kararı sayın liderler verecektir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
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